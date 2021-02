Quello che tutti dovrebbero sapere per acquistare il profumo giusto, arriva dall’oroscopo

Moltiplicatore di bellezza, arma di seduzione, segno di personalità, il profumo è una magnifica invenzione dell’uomo.

Gli odori piacevoli alterano la nostra percezione della bellezza a livello celebrale. Per tanto, un buon profumo fa la differenza anche nei rapporti sociali.

Ma come scegliere il profumo adatto a noi?

A rispondere a questa domanda vengono in soccorso le stelle, che ci suggeriscono la fragranza più adatta a secondo del mese di nascita.

Lasciarsi guidare dallo Zodiaco, dunque, sembrerebbe un ottima scelta, in quanto i segni zodiacali indicano molto sulla propria personalità. Ad ogni segno il suo profumo!

Ariete

L’ariete è un segno di fuoco, che odia la noia e le situazioni scontante, per tanto la fragranza deve essere poco monotona. Dalle note calde, frizzanti che ben si abbinano al suo carattere energico e peperino, che rispecchino la sua attitudine alla leadership. Il mix giusto è un insieme di note agrumate dal bergamotto all’arancia, unite a note più ambrate.

Toro

Il toro, meno idealista e più concreto, ama sentirsi re o regina. Ha fame di avventura e passionalità a livelli estremi. Al toro piacciono molto le fragranze dolci e leggere. Predilige quelle floreali, in particolare a guidare la sua scelta è la presenza del fiore della rosa. Non a caso la rosa è il fiore di maggio, proprio il mese del toro.

Gemelli

Dalla personalità eclettica, irrequieto e vitale, dal carattere multisfaccetato. Il gemelli non può accontentarsi di un profumo banale, ma nella sua scelta predilige fragranze solari come quelle agrumate. Unite a coinvolgenti e rassicuranti note di muschio e ambra. Qualche volta si orienta anche verso le note floreali come mimosa e iris.

Cancro

Segno di mare, non può che adulare le fragranze marine, che rimandano all’acqua e al mare. Esse sono alternate a note dolci e passionali, come quelle della pesca e del passion fruit. Tutti elementi che rimandano alla stagione più calda, che corrisponde anche al suo mese di nascita.

Leone

Felino nell’anima, prorompente fiero e sicuro di sé. Il leone non può che optare per una fragranza dove a prevalere sono note intense, seducenti e solari. Le note preferite da questo segno sono l’incenso, il miele, la vaniglia, il patchouli.

Vergine

Un segno razionale, preciso e deciso. La vergine è molto intelligente, ma a volte anche criticona. Per tanto, ha bisogno di fragranze addolcenti. Predilige essenze di vaniglia, liquirizia, caffè alternate a pepe rosa e mandorle.

Bilancia

Il segno sempre alla ricerca dell’equilibrio “perfetto”. Il tratto principale che lo contraddistingue è l’armonia. Ma questo segno non è mai scontato. La fragranza che fa colpo su di lui è un mix equilibrato di note floreali e cipriate, unite a note più dolci, speziate e legnose.

Scorpione

Intelligente, complicato e misterioso e non sempre disponibile. Predilige le note intense, pungenti e suggestive.

Sagittario

Segno di fuoco, sicuro di sé ed estremamente ottimista. Poco arrendevole, anzi caparbio, è in grado di raggiungere sempre i suoi obiettivi. Alterna nella scelta dei profumi note dolci ma floreali come l’iris, la mora a note floreali caratterizzate dal patchouli e dall’arancia.

Capricorno

È un segno estremamente concreto, deciso ambizioso. Un segno di terra che esprime forza. Predilige nella scelta delle sue fragranze profumi che lo rimandano ad elementi della terra come il caffè, gli agrumi, l’ambra.

Acquario

Simbolo di affidabilità, fermezza. L’acquario è un segno freddo che allo stesso tempo ama il pensiero, le cose astratte. Ha un umore variabile, quindi predilige profumi che possano lasciar trasparire più cose. La sua fragranza ideale deve mescolare note floreali e ariose a note inebrianti e di terra come i bouquet agrumati.

Pesci

Ultimo segno dello zodiaco. È un segno di acqua, che nasce al termine dell’inverno e vede sbocciare la primavera. Per tanto, esso predilige fragranze ambivalenti. Orientato per le fragranze floreali.

Questi i consigli delle stelle, non resta che correre a comprare il profumo che più si addice alla propria personalità, non trascurando il mese di nascita.

