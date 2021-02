Avere un profumo tutto nostro che ci faccia riconoscere, ci dà un’identità. È soddisfacente quando qualcuno si ricorda di noi per il nostro profumo. C’è infatti chi proprio per questo motivo decide di indossare sempre la stessa fragranza. Quando decidiamo di acquistare il profumo più adatto a noi che ci faccia sentire a nostro agio è importante seguire qualche dritta.

Vediamo perciò insieme i 3 consigli per scegliere il profumo che più si adatta a noi.

Evitare di scegliere di fretta

Innanzitutto è ampiamente sconsigliato fare un acquisto in poco tempo e quando si va di fretta. Molto spesso una fragranza può catturare la nostra testa annusato per la prima volta. Potremmo però accorgerci dopo qualche ora che non è proprio l’essenza adatta a noi. Il consiglio è infatti quello di spruzzarlo sulla nostra pelle e sui vestiti e prenderci un’intera giornata per decidere. Solo in questo modo potremo capire se è la fragranza giusta per noi e che corrisponde davvero ai nostri gusti.

Un altro consiglio importante è quello di scegliere essenze agrumate quando siamo in dubbio. Queste sono di solito quelle universali. Quelle utilizzate di più sono la vaniglia e il muschio. Le troviamo molto spesso mischiate con altre essenze. Qualche nota di vaniglia e di muschio è presente anche nei profumi più famosi e più utilizzati.

L’insieme dei profumi e il cambiamento

Un’altra importante dritta da seguire è quella di fare molta attenzione al miscuglio di profumi.

Molti di noi oltre al profumo amano usare creme, dopo barba, deodoranti, vestiti lavati con ammorbidenti molto profumati.

La fragranza che andremo a scegliere si andrà a mischiare con tutti i nostri profumi creando la nostra identità.

È inoltre molto importante sapere che possiamo mantenere la nostra identità anche cambiando essenza.

Noi siamo l’insieme dei nostri profumi. Si può cambiare rimanendo comunque fedeli a se stessi.

Ecco perciò svelati i 3 consigli per scegliere il profumo che più si adatta a noi.