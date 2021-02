Quando si cambia casa ci vuole tempo per sistemare tutto e rendere le zone piacevoli, pulite e accoglienti. Il trasloco è sicuramente una delle cose più stressanti che ci siano. Appena entrati nel nuovo appartamento, ci sembra tutto così freddo e spoglio. Col passare dei giorni cominceranno ad arrivare i mobili. Finalmente avremo il nostro divano, il letto, la cucina, la TV. Arrivati i mobili più importanti cominceremo ad arredare le stanze per renderle calde e accoglienti.

C’è addirittura chi può considerare un trasloco finito anche dopo un anno. Resta sempre qualche maledetto scatolone da svuotare. Cosa difficile quando si ha poco tempo da dedicare alla cura della casa.

La nuova casa ci dà un po’ l’idea di aver cambiato anche vita. Ci si sente più motivati a renderla come la abbiamo sempre sognata. Si cercherà perciò in tutti i modi di fare le giuste scelte per dare il calore che vogliamo ottenere.

Vediamo quindi insieme il modo per rendere subito familiare e accogliente una casa nuova.

Le fotografie di famiglia

Stiamo parlando delle fotografie. Che siano esse appoggiate su qualche mobile o attaccate al muro. Le fotografie hanno sempre il potere di rendere un appartamento vissuto, caldo e familiare.

La scelta delle cornici dà quel tocco in più al nostro soggiorno, alla nostra camera da letto, alla sala da pranzo. È importante concordare le nostre cornici con la linea di arredamento che abbiamo scelto.

Vedere le foto di famiglia, dei propri bambini, dei nostri cari, dà subito l’idea a chi entra per la prima volta di una casa accogliente.

I cuscini con foto

Per riuscire a dare qualche tocco in più possiamo regalarci dei cuscini molto simpatici sui quali possiamo far stampare le nostre foto preferite.

Questo è uno di quei regali perfetti per chi ama questo genere di cose. Ecco, perciò, qual è il modo per rendere subito familiare e accogliente una casa nuova.