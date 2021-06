L’ortensia è un fiore davvero unico e raro che ci permette di rendere il nostro giardino colorato ed elegante. Quando mettiamo un fiore così sul balcone, l’aspetto del nostro appartamento cambia in maniera evidente. Ma dobbiamo sapere come prenderci cura di questa pianta, soprattutto nei mesi invernali, quando non è il momento della fioritura.

Sveliamo quel segreto che davvero pochissimi conoscono e che renderà la nostra ortensia meravigliosa e la farà fiorire come non mai

L’ortensia è una pianta da mille e una notte. Abbiamo già sottolineato quanto sia elegante e raffinata. Originaria del Giappone, dell’America del Sud e della Cina, è arrivata in Europa nel XIX secolo. Quindi, per quanto siamo abituati a vederla in giro, ora abbiamo la consapevolezza che si tratti di un fiore piuttosto recente dalle nostre parti. Appartenente alla famiglia delle Hydrangeaceae, il colore di questa pianta rende qualsiasi paesaggio più bello e maestoso. E se ne vogliamo una anche nel nostro giardino o sul nostro balcone, ecco ciò che dobbiamo fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco il trucco che renderà la nostra ortensia magnifica e che ci farà pentire di non averlo scoperto prima

C’è un piccolo trucco per prendersi cura dell’ortensia, soprattutto quando la stagione estiva sarà finita. Infatti, tutti sappiamo bene che verso fine luglio questa pianta finisce di fiorire. Per mantenerla perfetta e proteggerla dall’inverno, dovremo eseguire una semplice e facile azione. Dovremo ricoprirla, infatti, di rami di pino. Sembra un’accortezza banale, ma in questo modo riusciremo a proteggere la nostra pianta nel migliore dei modi. Solo così saremo sicuri che sia protetta e, soprattutto, che l’anno dopo crescerà ancora più rigogliosa di prima.

Perciò, ecco quel segreto che davvero pochissimi conoscono e che renderà la nostra ortensia meravigliosa e la farà fiorire come non mai. Tra poco potremo metterlo in pratica così da avere assicurati dei fiori fantastici e invidiabili per il prossimo anno!

Approfondimento

I segreti che nessuno conosce per avere i gerani più belli di sempre che renderanno casa nostra e il nostro giardino invidiati da tutti