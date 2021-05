Avere un vaso ricolmo di gerani nella nostra casa o nel nostro giardino è sicuramente un piacere per gli occhi. Questi fiori, infatti, renderanno il nostro appartamento colorato e raffinato. E sarà impossibile non innamorarsene. Ma ci sono delle regole da seguire se vogliamo che la nostra pianta cresca rigogliosa e senza problemi. Perciò, sveliamo i segreti che nessuno conosce per avere i gerani più belli di sempre che renderanno casa nostra e il nostro giardino invidiati da tutti.

Per prima cosa facciamo attenzione al periodo

La prima cosa da notare è il mese in cui i gerani crescono più rigogliosi. Sicuramente, il periodo ideale è quello della primavera. Perciò, proprio a maggio potremo piantare i nostri fiori, anche all’aperto dato che non fa troppo freddo. Inoltre, cerchiamo di scegliere la dimensione giusta dei nostri vasi. La loro grandezza non dovrà essere eccessiva, ma dovremo prendere quelli medi, in modo tale che il nostro geranio abbia lo spazio per crescere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

La potatura è uno dei segreti fondamentali per avere una pianta meravigliosa

La seconda cosa a cui dobbiamo fare attenzione è la potatura. Questa, infatti, andrà eseguita con accuratezza e regolarità. Cerchiamo di tagliare sempre i vecchi rami. Ricordiamoci, poi, di togliere i fiori secchi durante la primavera e di sfoltire i rami verso settembre. Non dimentichiamoci, poi, dell’innaffiatura. Dovremo operarla, infatti, con molta costanza. Questa pianta riesce a sopportare il caldo estivo solo se viene annaffiata a dovere. Perciò, concediamole una quantità considerevole d’acqua tutti i giorni. Nei mesi più freddi, invece, basterà annaffiarla tre volte a settimana.

Dunque, ecco i segreti che nessuno conosce per avere i gerani più belli di sempre che renderanno casa nostra e il nostro giardino invidiati da tutti. E ora non ci resta che prenderci cura della nostra pianta nel modo giusto!

Approfondimento

Nessuno conosce ancora questo trucco geniale per rendere la nostra orchidea bellissima e in forma più che mai