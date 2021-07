Un’immagine su tutte che ha sempre attirato la nostra curiosità è quella del beduino che in mezzo al deserto veste completo e beve tisane calde. Noi che risponderemmo praticamente nudi e con una bibita ghiacciata in mano. Proprio adesso che siamo in piena estate molto passa anche dall’alimentazione quotidiana. Come quei fantastici 3 che regolano la temperatura del corpo e ci fanno sentire meno caldo. Eppure, le sensazioni di caldo e freddo sono molto più particolari di quanto potremmo pensare e non dipendono solamente dal clima.

Quei fantastici 3 che regolano la temperatura del corpo e ci fanno sentire meno caldo

Partendo da un alimento che gli italiani faticano ancora a portare sulle loro tavole ossia le alghe. Ma queste vere e proprie verdure acquatiche sono benefiche a 360 ° per il nostro organismo. Sono inserite nella lista internazionale dei cosiddetti “super food” perché contengono tutti i nutrienti necessari per il fabbisogno fisiologico. Grazie alle vitamine e alle fibre, agli antiossidanti e ai sali minerali, agli acidi grassi e alla clorofilla il consumo delle alghe ci permetterà di regolare il metabolismo del nostro fisico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le erbe rinforzanti

Eccole quelle erbe che usano le popolazioni dei paesi tropicali per combattere la debolezza e termoregolare l’organismo. Parliamo di ginseng, del tè verde e del guaranà giusto per fare gli esempi più conosciuti. In piena estate sono utilissimi per combattere la pressione bassa fornendoci energia. Prepararsi una tisana rinfrescante assumendola durante la giornata ci farà sentire meno caldo ma più energia.

Il più inatteso dei tre

Sicuramente non avremmo mai potuto pensare al peperoncino come regolatore della temperatura corporea. Eppure, proprio questo accade grazie alla sua molecola benefica, la capsaicina, che agisce direttamente sulla vasodilatazione e sulla sudorazione del corpo. In pratica mangiare peperoncino d’estate significa sudare meno di quanto potremmo aspettarci.

Approfondimento

2 alimenti che non hai mai sentito nominare ma che sono una miniera d’oro per la salute