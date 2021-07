A volte sono le proprio le cose a portata di mano che ci tolgono d’impaccio nei problemi più scoccianti. È proprio il caso delle punture di zanzare che sono anche irritanti per il corpo e per la mente. Proprio per questo si potrà dire mai più punture di zanzare con questo preziosissimo alimento utile contro colesterolo e ipertensione.

Un alimento prezioso

Quando si cucina si ricorre spesso alle spezie e non a torto. Donano un profumo particolare al cibo quasi da trasformarlo. D’altra parte una cosa è mangiare un polletto fritto direttamente nell’olio e un’altra è impanarlo in una purea d’aglio prima di friggerlo.

Il profumo particolare delle spezie indica anche una seconda qualità da non trascurare. In genere l’odore in natura connota anche una qualità benefica per la salute. Nella tradizione italiana le spezie più usate in cucina sono certamente la cipolla, l’aglio e il prezzemolo. L’aglio non a tutti è gradito ma certamente possiede delle qualità a dir poco sorprendenti.

Mai più punture di zanzare con questo preziosissimo alimento utile contro colesterolo e ipertensione

Qualcuno ha difficoltà a far entrare l’aglio all’interno della sua alimentazione, a causa dell’odore forte che emana. Ebbene basterebbe eliminarne l’anima verdastra per renderlo molto più digeribile.

Sicuramente i vantaggi per la salute sono notevoli. L’aglio se mangiato crudo con un po’ di pane, è molto utile per combattere la pressione alta. Inoltre purifica il sangue aiutando ad eliminare il problematico colesterolo cattivo. Questo grasso che si accumula nelle arterie provoca non pochi problemi all’apparato cardio-vascolare.

Allontanare le zanzare

Ciò che invece si sa poco dell’aglio è che il suo odore abbastanza forte resta nel nostro organismo per qualche tempo. Basta pensare a coloro che mangiano il celebre piatto piemontese a base d’aglio, la bagnacauda.

Proprio questo odore permanente che le zanzare percepiscono più dell’uomo, è a loro particolarmente sgradito. Basta così mangiare un paio di spicchi d’aglio al giorno per regolare bene la pressione, ripulire il sangue e allontanare efficacemente e in modo naturale le zanzare.