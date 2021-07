Ciò che mangiamo ha un impatto molto più grande di quello che pensiamo sulla nostra salute. Esistono delle malattie che possono spuntare fuori a causa di una cattiva abitudine alimentare. Alcune sono silenziose e prive di sintomi, finché le conseguenze non diventano molto più gravi. È il caso della steatosi epatica, in parole povere, il fegato grasso. Vediamo qual è l’alimentazione giusta per evitare questo problema e è perché particolarmente insidioso. Questi cibi sono sconsigliatissimi se non vogliamo problemi al fegato e di glicemia.

Cos’è il fegato grasso

In questo caso, il nome ci suggerisce facilmente la patologia di cui soffre il fegato in questi casi. Si tratta infatti di un eccesso di grasso nel fegato, in particolare nelle cellule epatiche. Esistono due principali tipi di fegato grasso o steatosi epatica. Cioè, una alcolica e una non alcolica. Se il primo caso è chiaramente dovuto a un consumo eccessivo di alcolici, la seconda può avere cause diverse. In generale però, il fegato grasso è particolarmente frequente in casi di sovrappeso e obesità, livelli di trigliceridi e colesterolo alti, diabete di tipo II e altre patologie. Insomma, spesso la steatosi epatica non viene da sola. Infatti, questa può essere parte di un generale malessere dell’organismo. Se trascurata però può portare alla cirrosi epatica.

Questi cibi sono sconsigliatissimi se non vogliamo problemi al fegato e di glicemia

Per risolvere il problema del fegato grasso e tutti i problemi spesso associati ad esso, la risposta sta anche nell’alimentazione. Bisogna sicuramente evitare bevande alcoliche di ogni tipo. Allo stesso tempo, cibi e bevande ricche di zuccheri semplici non fanno che alzare la glicemia. Spesso, sono proprio loro la causa della quantità crescente di persone sovrappeso. Non a sorpresa, dovremmo anche evitare di mangiare cibi grassi.

L’alimentazione corretta

Di contro, noi dovremmo mangiare cibi con pochi zuccheri semplici e grassi saturi. Per fare questo dobbiamo prediligere il consumo di carni magre, pesce e verdure. Non scordiamoci però, che anche il modo in cui prepariamo questi cibi può renderli meno benefici o addirittura nocivi. Infatti, condimenti troppo calorici o abbondanti non saranno più altrettanto efficaci contro il colesterolo e la pressione alta. Possiamo anche consumare frutta, cereali (possibilmente integrali), latte, legumi; e non dimentichiamoci dell’acqua, importantissima nella nostra alimentazione.

Seguendo questo tipo di alimentazione il nostro corpo tornerà in forma, riducendo i problemi al fegato e i rischi cardiovascolari.