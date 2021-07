Siamo tutti sempre attenti alla linea e al benessere del fisico. Tra i consigli del nutrizionista e del dietologo, controlliamo tutti i cibi del pranzo e della cena, per essere coerenti con uno stile di vita sano. Utilizziamo tutti i rimedi per avere una pancia piatta e gambe toniche, rimaniamo informati su ortaggi e frutta che possono migliorare il nostro stato di salute. Alla fine, però, dopo tutta la fatica, spesso non si riesca ad arrivare all’obiettivo tanto sperato, ovvero rimanere in forma.

Capita, infatti, che dopo gli sforzi ed i sacrifici, non si vedano i risultati, forse perché sbagliamo qualcosa nell’alimentazione. Scegliere le giuste combinazioni dei pasti è fondamentale, ma non è facile, solo uno specialista potrà indicarci la strada corretta. Ad esempio, alcuni piatti che riteniamo super leggeri, a prova di dieta, sono dei nemici della linea.

Infatti, molti pensano ancora che questi alimenti siano dietetici, invece non sono adatti a dimagrire, sono delle bombe caloriche.

Frullati e vellutate

In modo superficiale, consideriamo alcune pietanze ipocaloriche, ricche di vitamine e nutrimenti, ma non sempre sono adatte a chi vuole perdere qualche chilo. Frullati e vellutate, soprattutto di tipo industriale, nascondono ingredienti calorici. Può influire la quantità del condimento, della frutta e della verdura frullata all’interno, l’aggiunta di zuccheri, glucosio, sale, soffritto.

Alimenti “light”

Cibi etichettati light, non sono propriamente senza grassi, ma hanno una percentuale inferiore rispetto ai prodotti standard. Leggiamo sempre attentamente le etichette e gli ingredienti per sapere se è un prodotto a basso contenuto di grassi.

Caprese e insalata di riso

D’estate è il tripudio delle grandi insalate, anche quelle di riso. Comode da portare a mare e fuori per gite all’aperto, ma non sempre condite a dovere. Tendiamo ad esagerare con il condimento, trasformando questi piatti in una bomba calorica. Anche la caprese, definita light, in realtà può non essere adatta, sia per la quantità di olio, sia per la mozzarella, che non deve superare certe quantità.

Timballo o torta salata

Timballi di verdure, torte salate con pasta sfoglia, anche se ricche di verdure, sono alimenti “borderline”. Quando si aggiungono formaggi, condimenti abbondanti, questi piatti assumono caratteristiche diverse, diventano assolutamente non adatti a chi vuole dimagrire.

Molti ancora pensano che questi alimenti siano dietetici, invece non sono adatti a dimagrire, se non li condiamo nel modo giusto.