A volte la moda trova nuovi look da proporre al proprio pubblico. Altre volte, invece, riprende alcuni abiti del passato, facendoli tornare sotto le luci della ribalta. Non è una novità per nessuno e, anzi, molti conservano i vecchi abiti sperando tornino di tendenza. Basti pensare, per esempio, ai pantaloni a zampa di elefante, che ora sono assolutamente un must have da avere nell’armadio. Ma c’è un capo di vestiario che, nonostante sia stato indossato da molti di noi in questi anni, ora è davvero di tendenza. Scopriamo insieme qual è.

Non ci crederemo mai ma questo capo amatissimo dei Novanta è nuovamente alla moda

Nonostante molti di noi l’abbiano sempre usata normalmente, non pensando magari alla moda, la felpa con il cappuccio è tornata alla ribalta. Infatti, se negli ultimi tempi alcune persone la consideravano sciatta o non conforme alle tendenze, da oggi le cose sono cambiate. Questo tipo di vestiario, adesso, è totalmente alla moda. E noi potremo indossarlo con fierezza, abbinandolo in modo casual e sportivo, ma dando comunque vita ad un look di impatto e che ci permetterà di farci notare.

La felpa con il cappuccio indossata sempre da tutti ora è nuovamente un capo di tendenza

L’aspetto davvero fantastico della felpa con il cappuccio è che si può abbinare con diversi abiti e si può utilizzare in occasioni diverse. Potremo, per esempio, indossarla con un jeans e delle sneakers per creare un look fresco e semplice. Oppure, potremo optare per una gonna con degli anfibi, per uno stile più punk e alternativo. Ma sicuramente saremo sempre di tendenza. Infatti, non ci crederemo mai ma questo capo amatissimo dei Novanta è nuovamente alla moda. Avremo anche la possibilità di usare la felpa con le spalle scoperte, ancor più di tendenza e cercare di accostarla a vestiti sgargianti e colorati per un look fuori dal comune. Insomma, basterà seguire i nostri gusti per non sbagliare!

