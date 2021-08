I calcoli renali sono un problema molto antico, ma ancora estremamente comune. In molti ricorrono ai farmaci o alla chirurgia per eliminarli, eppure una soluzione si trova anche in cucina.

Non si tratta nemmeno di un rimedio della nonna senza fondamento: gli scienziati confermano le proprietà di questa pianta. Ecco di quale erba si tratta.

Quasi nessuno sa che questa comune pianta aromatica può farci dire addio ai calcoli renali

La calcolosi è una malattia particolarmente diffusa in Italia, tanto che colpisce fino al 10% degli uomini e al 5% delle donne. Il peggio è che, una volta sconfitti, i calcoli tendono a ripresentarsi. Secondo alcuni studi questo avviene in un caso su quattro, secondo altri addirittura nella metà dei casi.

È normale, quindi, che in molti siano alla ricerca di rimedi naturali per prevenire o combattere i calcoli. Eppure non bisogna andare lontano per trovarli! La maggior parte delle persone ignora di avere già la soluzione nella propria dispensa. Infatti quasi nessuno sa che questa comune pianta aromatica può farci dire addio ai calcoli renali: il prezzemolo.

Le erbe aromatiche, infatti, non sono solo ottime per insaporire i piatti. Fin dall’antichità le si usano anche come piante medicinali. Il prezzemolo, in particolare, è noto per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, lassative e antidiabetiche. Ma non è tutto qui: uno studio scientifico ne conferma anche l’efficacia contro i calcoli.

Lo studio sul prezzemolo

Tradizionalmente, il prezzemolo è utilizzato come rimedio naturale contro le malattie urinarie. Un gruppo di scienziati ha dunque deciso di scoprire se si tratta davvero di una soluzione efficace.

Grazie a uno studio sugli animali, gli esperti hanno concluso che l’estratto di prezzemolo aiuta a combattere i calcoli. Infatti gli esperimenti hanno dimostrato, fra le altre cose, che quest’erba aromatica aumenta significativamente il volume e il pH dell’urina. Altri studi sono però necessari per confermare i risultati. È sempre meglio, quindi, parlare con il medico per trovare la soluzione migliore.

