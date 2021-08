La Borsa USA ha sempre una grande influenza sui listini del Vecchio Continente. L’apertura e la chiusura dellala sera prima, sono in grado d’influenzare l’andamento dei prezzi delle Borse europee. Se la sera prima Wall Street ha chiuso in rialzo, aumentano le probabilità di apertura positiva in Europa e viceversa. Ecco perché gli analisti di ProiezionidiBorsa sono convinti che con Wall Street da record Piazza Affari può risalire e mettere il turbo.

Sui listini del Vecchio Continente si guarda all’andamento di Wall Street in due precisi momenti della giornata. Si guarda al mercato USA all’avvio delle contrattazioni in Europa e alle 15,30 quando la Borsa di New York apre. Ma c’è anche un terzo momento, quello attorno alle 13,30/14,00. A quell’ora gli operatori tornati dal pranzo, studiano i primi movimenti significativi dei prezzi del future sull’indice S&P 500. Ed è quello che è accaduto oggi.

Un titolo scatena l’euforia, Wall Street apre in rialzo e Piazza Affari accelera

Oggi la Borsa italiana ha aperto a ridosso della chiusura di ieri e per tutto la mattina gli scambi sono stati poco mossi. Ieri scrivevamo dell’attività fiacca a Piazza Affari ed oggi il copione si è ripetuto. Ma dopo l’ora di pranzo il listino di Milano ha iniziato a guadagnare quando sono apparsi i primi valori significativi dell’indice future S&P 500. All’apertura positiva di Wall Street, la Borsa italiana e quelle europee hanno accelerato al rialzo. Al termine della seduta il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 25.665 punti, finalmente sopra la soglia psicologica dei 25.600 punti. Il guadagno in termini percentuali è stato dello 0,7%.

Si potrebbe riassumere la seduta odierna scrivendo che un titolo scatena l’euforia, Wall Street apre in rialzo e Piazza Affari accelera nel finale. Una sintesi di tre eventi chiave della giornata. Di Piazza Affari e di Wall Street abbiamo scritto. Il titolo che scatena l’euforia è Robinhood, appena sbarcato sul Nasdaq. Robinhood è una piattaforma USA per fare investimenti sui mercati finanziari. I giovani americani che vogliono scommettere sul mercato azionario usano questa piattaforma. Il 3 agosto il titolo ha aperto a 36 dollari, il giorno dopo è schizzata a 84 dollari, per poi chiudere poco sopra i 70 dollari. Un rialzo del 100% in due giorni non si vede spesso.

