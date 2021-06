Siamo in cerca di un piatto estivo e leggero ottimo per la dieta e facile da preparare? Non abbiamo paura di sperimentare in cucina e amiamo i sapori molto particolari? Siamo arrivati nel posto giusto. Noi di Proiezionidiborsa siamo grandi amanti delle ricette fantasiose e oggi ne presenteremo una davvero incredibile. E sarà davvero impossibile resistere a queste colorate e dietetiche polpette di zucchine con un ingredienti segreto.

Gli ingredienti per le polpette zucchine, patate e spirulina

Per preparare 16 polpette, ovvero la dose consigliata per 4 persone, ci serviranno:

a) prezzemolo;

b) 4 patate;

c) due zucchine;

d) un cucchiaio di alga spirulina;

e) pecorino stagionato;

f) parmigiano;

g) un uovo;

h) sale, pangrattato e pepe.

Una ricetta ottima da inserire in una dieta dimagrante. Le zucchine sono ricche di acqua, povere di grassi e contano soltanto 11 calorie per 100 grammi. La spirulina ha invece moltissime fibre, elementi che ci faranno raggiungere più in fretta il senso di sazietà.

Impossibile resistere a queste colorate e dietetiche polpette di zucchine con un ingrediente segreto: come prepararle

Iniziamo la nostra ricetta speciale facendo bollire le patate. Mentre aspettiamo che cuociano grattugiamo finemente le zucchine.

Quando le patate sono pronte schiacciamole e iniziamo ad impastarle con le zucchine. Durante l’operazione aggiungiamo anche l’uovo, il pangrattato e i formaggi grattugiati. Assaggiamo l’impasto e regoliamo il sapore con sale e pepe.

È il momento di inserire la spirulina in polvere e il prezzemolo. Mischiamoli con l’impasto preparato in precedenza e quando ha raggiunto la consistenza giusta iniziamo a modellare le polpette

Non ci resta che accendere il forno. Impostiamo la modalità ventilata a 180 gradi per avere una cottura omogenea e mettiamo dentro le polpette appoggiate su una teglia antiaderente. 35 minuti di pazienza e saremo pronti per servire.

Per dare un tocco di colore al piatto possiamo appoggiarle su una salsina di pomodoro e basilico.

Se cerchiamo altre ricette estive lo chef consiglia anche il carpaccio a base di tonno e frutta.