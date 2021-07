Basta adornare casa e giardino con gli stessi fiori, perché adesso possiamo farlo con delle piante molto particolari e belle. Avere nel proprio appartamento delle piante oppure dei fiori colorati regalerà moltissima gioia a chi vi ci abita.

Molti preferiscono non averle perché non sentono di avere il pollice verde, ma molto spesso non è necessario. Quello che è importante fare è seguire alcune indicazioni e in questo modo le nostre piante potranno crescere felici in casa.

Quasi nessuno conosce questo bellissimo fiore che va bene in giardino e in appartamento

Molto spesso ci rifugiamo in piante comuni pensando che siano più facili da curare, ma non è sempre così. Facendo ciò lasciamo in disparte altre piante, magari sconosciute, che invece potrebbero regalare moltissime gioie. Infatti quasi nessuno conosce questo bellissimo fiore che va bene in giardino e in appartamento.

I fiori di zaffiro

La Browallia Speciosa è un fiore originario dell’America del Sud. Viene poi chiamato comunemente di zaffiro perché i suoi fiori hanno questo incantevole colore. Questa pianta è classificata come perenne ed è un piccolo cespuglio con fusti marroni. Al termine di questi poi ci sono i fiorelli con dei bellissimi petali.

Questa pianta può essere piantata sia con i semi da mettere in terra durante l’inverno, oppure tramite la talea che invece va messa in terra durante l’autunno.

Il terreno e l’acqua

Questa pianta ama il terriccio organico e ben drenato. Conviene infatti aggiungere al terriccio della sabbia oppure dell’argilla espansa se si coltiva in giardino. Se invece si mette in vaso la cosa migliore da fare è operare un rinvaso ogni due anni.

I fiori di zaffiro amano l’acqua, infatti bisogna annaffiarla costantemente. Si consiglia però di annaffiarla quando il terreno è secco, evitando però di lasciarlo secco per troppo tempo. Ama anche la luce, quindi scegliamo dei luoghi che abbiano una bella esposizione solare.

