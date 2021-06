D’estate vengono fuori moltissimi fiori che però poco dopo muoiono. E così per un momento il nostro giardino è in fiore, ma poco dopo non lo è più. Una delle soluzioni che spesso si adottano è quella di usare la pianta grasse. Oppure piante perenni sempre verdi che però non fanno fiori. Ma noi vogliamo i fiori e quindi cosa possiamo fare?

Per un giardino o un terrazzo fiorito dall’estate all’autunno basta questa pianta

Per fortuna la natura ci viene incontro ed ha una pianta che fa proprio al caso nostro. Una pianta veramente carina perfetta per il giardino o per il vaso in terrazza che fa fiori dall’estate all’autunno. E non sono brutti i fiori, anzi sono molto carini e pieni di vitalità.

La Coreopsis

Per un giardino o un terrazzo fiorito dall’estate all’autunno basta questa pianta, ovvero la Coreopsis. Questa è una pianta perenne che riesce a ricoprire in poco tempo delle zone del giardino spoglie. Infatti cresce molto velocemente ed è molto facile da coltivare.

Esistono varie specie di questa pianta, alcune possono raggiungere anche i 90 centimetri di altezza, mentre altre solo 20 centimetri. Come accennato prima è una pianta che sta bene sia in giardino sia in vaso. Ha bisogno del sole, però nell’arco della giornata ha bisogno anche un po’ di ombra. Quindi mettiamola in una zona mista.

Il terreno deve essere ben drenato e ricco di materiale organico. Ma la Coreopsis cresce bene anche nei terreni secchi, anche se predilige quelli ricchi. Conviene metterla a dimora durante il mese di aprile. Una volta fatto, annaffiamola subito e poi annaffiamola ogni volta che il terreno è secco.

Possiamo usare qualche concime completo, in questo modo le nostre piantine cresceranno belle e sane. Se coltivata bene non ci dovrebbero essere particolari problemi legati a malattie.

