I pomodori sono amati sia da grandi che piccini, è un alimento immancabile sulle nostre tavolate estive, rinfrescante e salutare.

Al suo interno contiene sali minerali e vitamine, sostanze fondamentali per il buon funzionamento del nostro organismo.

Sono straordinari alleati per chi è a dieta, essendo un alimento povero di calorie, basta calcolare che 100 grammi di pomodori apportano solo 18 calorie.

Ricordiamoci che è anche periodo di conserve e per produrne di ottima qualità, i pomodori devono essere integri e raccolti al giusto stadio di maturazione.

Basta solo 1 semplice mossa per raccogliere i pomodori per fare la passata

Valutiamo per prima cosa se i nostri pomodori siano in piena maturazione, basterà semplicemente guardarne il colore che dovrà essere omogeneo e tipico della varietà.

Quando ci accorgiamo di avere un numero sufficiente di pomodori ben maturi sarà il momento giusto per fare la passata.

È importante sapere che le nostre piante producono in maniera scalare, quindi la raccolta viene fatta per un lungo lasso di tempo.

I pomodori da salsa sono quelli appartenenti alle varietà ricche di polpa, ideali per preparare la salsa di pomodoro o quelli secchi.

Per esempio, classici sono il San Marzano e suoi derivati che ci daranno sicuramente un’ottima resa, avendo pochi semi e molta polpa.

La procedura è molto semplice, sarà sufficiente fare un taglio netto al peduncolo, con una forbice affilata e pulita, per evitare eventuali infezioni alla pianta.

In questo modo non ci sarà pericolo di strappare il grappolo malamente, rischiando di rovinare la nostra raccolta.

Basta solo 1 geniale mossa per raccogliere i pomodori per fare la passata ma bisogna sapere come muoversi.

Piccole accortezze

È consigliato, per una migliore gestione e un risparmio idrico, utilizzare l’impianto a goccia per bagnare le nostre piante di pomodoro.

Grazie all’utilizzo di questo sistema l’annaffieremo a intervalli regolari, senza bagnare la vegetazione e riducendo eventuali problematiche.

È molto importante ricordarci di innaffiare la pianta nelle ore più fresche della giornata, possibilmente al mattino.

