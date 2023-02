Quanto tempo deve restare in frigo il tiramisù prima del consumo? La risposta ti sorprenderà

Il tiramisù è un dolce che piace a molti. La sua preparazione è molto semplice e il forno non serve. Si tratta infatti di un dolce freddo che necessita solo di essere messo in frigo. Ma per quanto tempo? Sei sicura di conoscere la giusta tempistica? Ecco la risposta.

Il tiramisù è un dolce freddo al cucchiaio molto amato e per cui non si risparmiano le varianti. La sua versione classica resta, però, quella più irresistibile. È davvero difficile, infatti, rimanere impassibili davanti alla vellutata golosità della crema di mascarpone usata per realizzare il tiramisù. La preparazione di questo dolce è estremamente semplice.

Per assemblare un tiramisù basta, infatti, intervallare la crema a strati ai savoiardi che siano inzuppati nel caffè. Un passo fondamentale, però, è la messa in frigo del dolce. Questa può sembrare una facile operazione, anche di poco conto. In realtà, è un passo molto importante, da cui dipende la resa finale di gusto della portata.

La preparazione senza cottura dei dolci freddi

Il tiramisù rientra nella categoria dei dolci freddi, ossia quelli che si preparano senza cottura in forno. Queste portate sono caratterizzate, innanzitutto, dalla semplicità nell’assemblare gli ingredienti. Non sono, in genere, previste lievitazioni o precotture ma, ogni elemento, viene semplicemente amalgamato all’altro. In finale, invece del forno, per dare consistenza al dolce si utilizzano la messa in frigo o in freezer.

Questa ultima parte è molto importante e non va sottovalutata. Ogni tipologia di dolce freddo avrà la sua tempistica di permanenza nell’elettrodomestico a bassa temperatura. Sai qual è quella corretta per il tiramisù?

Dunque, quanto tempo deve restare in frigo il tiramisù?

Molte persone, quando preparano un tiramisù con la ricetta classica, lo mettono in frigo per 2 ore prima di mangiarlo. Ci sono poi quelli che non sanno resistere e lo prelevano anche prima. Tutto questo, però, è sbagliato. Quanto tempo deve restare in frigo il tiramisù? La risposta è: tutta la notte. Pochi lo sanno ma il tiramisù, essendo un dolce i cui ingredienti vengono assemblati tra loro a freddo, necessita di tempo al fine della mescolanza dei sapori.

Non si può pretendere di prepararlo la mattina e gustarlo già dopo pranzo. Un tiramisù ad hoc deve essere preparato la sera prima e necessitare di una notte di riposo in frigorifero. In questo modo, tutti i sapori si amalgameranno perfettamente e i biscotti utilizzati giungeranno al giusto grado di umidità. Il risultato finale, quindi, con il giusto tempo di riposo in frigorifero, sarà come quello preparato da un pasticcere.