Se l’impasto della pizza è duro dopo la cottura hai sicuramente commesso questo errore

Ti piace preparare la pizza a casa per tutta la famiglia ma hai notato qualcosa che non va. Successivamente alla cottura, l’impasto risulta troppo duro. Ecco cos’hai sbagliato.

Come consuetudine, stai preparando la pizza e tutta la tua famiglia non vede l’ora di assaggiarne una fetta. L’impasto ti sembra perfetto e soffice, hai usato olio e farina di qualità, la lievitazione si è compiuta alla perfezione. E allora perché, non appena sfornata, la pizza è dura come una scarpa invece di essere croccante? Probabilmente, hai fatto questo sbaglio.

Se l’impasto della pizza è duro il motivo è la temperatura troppo bassa del forno

La cottura ottimale è un punto fondamentale per la buona riuscita della tua pizza. Certo, contano anche la qualità degli ingredienti e la corretta lievitazione dell’impasto. Ma la cottura è un punto davvero fondamentale. Se l’impasto della pizza è duro e hai sfornato un mattone dopo una fase di preparazione accurata, il motivo è la temperatura troppo bassa del forno. Per la corretta cottura della pizza, infatti, è necessario un calore elevato. Non devi, quindi, temere bruciature perché alzi la temperatura al massimo. Regolare il forno sempre alla massima potenza è la procedura giusta da fare. Meno la pizza sta nel forno, meglio viene, per cui la combinazione ottimale per la cottura perfetta è poco tempo-alta temperatura. Basse temperature e tempi lunghi hanno l’effetto opposto e induriscono il preparato stressando la pasta. Ricorda, inoltre, di infornare la pizza sempre in forno già caldo. Infornare in un forno appena acceso, allunga i tempi di cottura e secca l’impasto.

Attenzione anche a questo

Hai quindi capito che la consistenza troppo dura della tua pizza è dovuta a un errore della temperatura di cottura in forno. Fai però attenzione anche a un altro punto. Abbiamo parlato dell’importanza di ingredienti qualitativi. In particolare, fai sempre attenzione alla farina che scegli per preparare la pizza. Acquistarne una tipologia sbagliata può rivelarsi quale un altro errore che può condurre a sfornare una pizza dura. E’ sbagliato anche pensare di preparare un impasto con l’avanzo di farina rimasto nella dispensa da tempo o con un preparato qualsiasi. La farina per la pizza deve essere scelta con cura. Devi fare attenzione ad evitare quelle deboli e non adatte per lunghe lievitazioni. Per preparare un’ottima pizza, che sia croccante e friabile, punta su una farina forte o media. Troverai questa indicazione chiaramente riportata sul pacchetto del prodotto e otterrai un impasto molto morbido