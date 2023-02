Visitare i set dei grandi film: ecco 4 mete imperdibili in Italia e non sono Venezia e Roma!

Visitare i set cinematografici è sicuramente una grande passione per molti di noi. Molti pensano di dover viaggiare in grandi città o addirittura all’estero. Non è del tutto vero, perché in Italia abbiamo tantissime location che si sono scelte come cornice di film famosi ed amati. Ecco 4 località che ci faranno rivivere il grande cinema.

Andare al cinema ormai è un evento unico. Con le piattaforme di streaming come Netflix e Prime abbiamo tutti i film che vogliamo a disposizione comodamente a casa. In passato, però, guardare le nuove uscite sul grande schermo era un momento per stare in compagnia e ci ha regalato tantissimi ricordi. Per questo motivo, molti di noi amano andare a visitare i luoghi che hanno fatto da ambientazione per grandi opere cinematografiche.

Il cine turismo, però, non riguarda solo le grandi città. Roma, Venezia e Firenze sono sicuramente state città alla base di molti film, ma lo sono anche località italiane meno conosciute. In Italia abbiamo delle vere e proprie gemme che non tutti conoscono, ma che sono arrivate sul grande schermo e ci fanno ancora sognare. Visitare questi set di grandi film non significa nemmeno andare all’estero, ecco 4 mete italiane da non perdere.

Visitare i set dei grandi film in Italia è possibile

Le isole di Procida e Salina sono le prime che prendiamo in considerazione. Queste bellissime località della Campania e della Sicilia, rispettivamente, sono state la cornice de Il Postino. Il film ha influito così tanto sul turismo di Procida, da far conoscere la spiaggia del Pozzo Vecchio come la spiaggia del Postino. Inoltre, l’isola è stata anche nominata nel 2022 come Capitale della Cultura. Una meta davvero da non perdere.

Ci spostiamo in Abruzzo dove andiamo a visitare i set dei grandi film, nello specifico il set di una delle opere più conosciute e lette. Si tratta di Rocca Calascio dove è stato girato Il Nome della Rosa, diretto da Jean-Jacques Annaud. Qui troviamo il famoso castello e il borgo, meta di viaggiatori e fan dell’opera. Nel 2019 hanno anche inserito il castello nella rivista National Geographic come uno dei più belli al Mondo.

Craco e Matera, una location perfetta

Craco e Matera sono altre due località che hanno visto la produzione di un film. La Passione di Cristo di Mel Gibson è stato tanto discusso ed ha, quindi, portato non pochi sguardi a queste due destinazioni. Infatti, Craco e Matera sono state la scelta migliore per ricreare il più fedelmente possibile la storia di Cristo. La cittadina è pressoché disabitata, ma veramente suggestiva e merita di essere visitata.

La cornice di un premio Oscar

Chiamami col tuo nome è stato un film che non solo ha vinto un Oscar, ma anche ottenuto diverse nomination. Per questo la sua location ha ottenuto non pochi visitatori a seguito dell’uscita. Parliamo di Crema, in Lombardia, e i suoi dintorni che hanno acceso un incredibile interesse da parte di chi ha visto il film.

Queste quattro mete sono solo poche rispetto a quelle che hanno fatto da cornice a tantissimi capolavori cinematografici in Italia. Questo a dimostrazione che il nostro Paese è davvero ricco di meraviglie e che ogni località merita di essere vista.