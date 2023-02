Superenalotto, tutti giocano questi numeri! Ma i più fortunati sono altri

Vincere al Superenalotto non è facile, ma alcune volte le nostre scelte rendono ancora più difficile centrare i numeri giusti. Vediamo il perché.

Siamo reduci dalla vincita più alta del Superenalotto, ben 371 milioni di euro circa. Una somma che è stata divisa fra diverse persone e certamente le ha rese contente. È bastata una giocata di 5 euro per portarsi a casa circa 4 milioni di euro. Si trattava di un sistema, cioè una combinazione di numeri più complessa, ma distribuita su giocate da 5 euro. Chi ha avuto la fortuna di scegliere questa schedina precompilata, non se ne è pentito.

Superenalotto, tutti giocano questi numeri non sempre fortunati

Sognare un po’ a volte non fa male, soprattutto se si gioca con responsabilità. Molte persone giocano quei numeri che non escono da un po’ di tempo, si dice che sono in ritardo. Come se il fatto che non siano usciti da lungo tempo, gli dia la precedenza sugli altri.

La statistica invece dice il contrario. È più probabile che si verifichi un fenomeno che è già capitato alcune volte, piuttosto che succeda uno capitato meno di frequente. Nella realtà di tutti i giorni ciò capita e non ci perturba più di tanto. È più facile che erutti l’Etna piuttosto che il Vesuvio di Napoli. Eppure il Vesuvio è in ritardo di parecchi anni rispetto all’Etna, che erutta lava più spesso.

Quali numeri giocare al Superenalotto o al Lotto

Fra i numeri del Superenalotto troviamo alcuni che sono usciti più volte, più fortunati sembrerebbe. Alcuni sono usciti circa 50 volte di più rispetto ad altri. Teoricamente i numeri estratti al Superenalotto o al Lotto hanno tutti la stessa possibilità di uscire. Di fatto però alcuni numeri sono usciti più spesso di altri e si sono guadagnati una maggiore probabilità di essere sorteggiati. Per questo motivo, piuttosto che i numeri in ritardo, conviene giocare quelli che sono usciti di più.

Ciò non significa però che questi numeri usciranno, ma che hanno solo una maggiore probabilità di uscire. In pratica se si giocano sempre i numeri più usciti, c’è più possibilità di vincere qualcosa. Una lista però da aggiornare di volta in volta.

Un esempio di gioco preso dalle corse dei cavalli

Al Superenalotto, tutti giocano questi numeri più fortunati, ma vi sono poi delle leggi empiriche come quelle delle corse dei cavalli. È difficile che all’arrivo ci saranno i 5 cavalli più forti in una corsa di 18 cavalli. Tuttavia una quintina ben giocata prevede la scelta di due cavalli molto forti. Poi due con una probabilità media di arrivare fra i primi cinque. E due cavalli con una bassa possibilità di essere fra i vincenti, chiamati outsider. Sembra strano ma in genere capita così all’arrivo di una corsa.

Chi desidera può applicare la stessa regola per il Superenalotto. Ma qui le cose si complicano perché i numeri sorteggiati sono 90 e non 18 o 20 come nelle corse dei cavalli. Tuttavia potrebbe essere un buon suggerimento per chi non vuole giocare sempre i numeri più usciti. Si può tentare la fortuna anche con il Gratta e Vinci.