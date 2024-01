L’anno appena concluso ha segnato il ritorno in grande stile dei risparmiatori sui titoli di Stato. C’è poco da fare, i rendimenti offerti sono stati allettanti anche sulle brevi scadenze, per la gioia di questi investitori sul reddito fisso.

Tuttavia, da metà ottobre i potenziali guadagni si sono progressivamente sgonfiati complice il forte recupero delle quotazioni dei bond sul mercato secondario. Una dinamica che ha fatto la fortuna degli speculatori in bond (spesso con rialzi in doppia cifra), meno per i cassettisti. Ad esempio, quanto rende complessivamente questo BTP con cedola al 3,50% da oggi fino a inizio 2030?

Da cosa dipendono i rendimenti sulle obbligazioni sovrane e corporate bond?

I rendimenti delle obbligazioni variano nel tempo in base a una serie di elementi.

In primis citiamo l’andamento del tasso di interesse di riferimento dell’area monetaria in questione. In Europa è il tasso ufficiale BCE, il faro primo per tutti gli emittenti in bond, sovrani o privati che siano.

Poi abbiamo le dinamiche del costo della vita, ossia l’inflazione, che si mangia il potere d’acquisto del capitale liquido. Giusto per avere un’idea abbiamo già visto quanto ha perso chi ha tenuto fermi, cash, 50mila € per tutto il corso del 2023.

Un altro peso determinante lo riveste lo stato di salute del soggetto emittente il debito obbligazionario, vale a dire il rating. Più è solido e forte il debitore, minori saranno gli interessi collegati a quel prestito e viceversa.

Infine citiamo sia la durata complessiva del prestito che le dinamiche generali del mercato obbligazionario, tanto al tempo dell’emissione che in corso d’opera.

Quanto rende complessivamente questo BTP con cedola al 3,50% da oggi fino a inizio 2030?

Consideriamo adesso un BTP emesso il 1° marzo 2014 e con scadenza alla stessa data del 2030 (durata residua: circa 6,11 anni). Il titolo ha codice ISIN IT0005024234 e una cedola annua lorda del 3,50%, ovvero il 3,0625% netto. Al riguardo ricordiamo che oltre la ritenuta del 12,50% vanno conteggiate l’imposta di bollo e le eventuali spese bancarie come il dossier titoli, per esempio.

Al momento in cui scriviamo il bond prezza a 101,52 centesimi (credito d’imposta: 0,19%), per cui il rendimento effettivo netto annuo a scadenza si aggira sul 2,82%. In altri termini investendovi oggi 10mila € si portano a casa circa 260 € annui al netto delle spese fiscali.

In ottica complessiva, invece, cioè da oggi al 1° marzo 2030, quanto renderebbe lo strumento? Il rendimento totale sarebbe all’incirca del 17,35% al netto della sola ritenuta. Scende al 16% circa se consideriamo anche il resto di tutte le altre spese.