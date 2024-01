All’inizio dell’anno è un classico stilare una serie di buoni propositi, dal lavoro alla casa, dagli hobby fino ai soldi. Molti di essi (o tutti, nei casi peggiori) saranno purtroppo disattesi. Il motivo è che spesso sono puri desideri che durano lo spazio di un giorno e non, invece, dei propositi che realmente si vogliono perseguire.

Qui ci occuperemo di risparmio e presenteremo una strategia molto chiara ed elementare che chiede solo la volontà di volerla attuare. Bene, allora inizia il 2024 con 1 euro da parte e potrai risparmiare fino a 1.378 euro con questo facile trucco.

Come riuscire a risparmiare questa somma senza grosse rinunce

La strategia in questione è anche nota come la 52 weeks money challenge, una vera e propria sfida a risparmiare. In cosa consiste? È un semplice programma che chiede di mettere da parte un ammontare di soldi già prestabilito in partenza. Di questo programma si possono attuare diverse varianti, le principali delle quali sono due. La formula base prevede di risparmiare ogni settimana 1 euro in più della precedente, in una sorta di progressione matematica. Facciamo un esempio:

1 € la 1° settimana;

2 € la 2° settimana (totale: 3 €);

3 € la 3° settimana (totale: 6 €);

4 € la 4° (totale: 10 €);

5 € la 5° settimana, e così via fino al 31 dicembre di quest’anno.

Questa tecnica molto elementare permette di accantonare 55 € in 10 settimane, 210 € in 20, 465 € in 30 settimane e 820 € in 40 settimane. A fine anno, cioè dopo 52 settimane, se si è stati ligi e costanti con l’impegno preso si arriva a un totale di 1.378 €. Non è una cifra astronomica ma è tanto se lo si rapporta agli sforzi richiesti. Inoltre ha il pregio di allenare, abituare, plasmare al concetto di risparmio.

Una delle varianti più note della sfida è quella di invertire l’importo di partenza. Cioè non si parte più da 1 € ma da 52 € la prima settimana, poi 51 € la seconda, 50 € la terza e via discorrendo fino a 1 € da parte nella 52° settimana.

In questo caso le somme più grosse saranno disponibili già dopo i primi mesi dell’anno, giacché si parte dagli importi elevati e si va poi decrescendo.

Infine un ultimo trucco per la buona riuscita della sfida. Meglio far confluire i soldi su un conto a parte da quello ordinario, e che magari eroghi interessi attivi.