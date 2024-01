Siamo entrati nel pieno delle contrattazioni del 2024 che si profila come un anno davvero interessante. Si vota in circa 50 Paesi, in primis in USA per l’elezione del Presidente. Cosa accadrà da ora in poi? Dopo i forti rialzi dei tassi dell’anno scorso da parte delle Banche centrali e il dollaro che si è rafforzato nei confronti delle principali valute, cosa attendere nei prossimi 12 mesi? E la valuta europea? Attenzione a questa valuta che potrebbe rafforzarsi contro l’euro.

Ciclo economico e 2024

Le preoccupazioni degli addetti ai lavori nel 2023 erano che i tassi e la curva dei rendimenti inclinata negativamente (ovvero i rendimenti a breve erano superiori a quelli a lungo) avrebbero portato a una severa recessione economica. I dati macroeconomici pubblicati di volta in volta hanno smentito questa ipotesi, che secondo alcuni potrebbe avverarsi nell’anno in corso e questo potrebbe portare a un taglio dei tassi da parte delle Banche centrali. Altri invece ritengono che alle porte ci sia un soft landing, ovvero una crescita economica moderata con tassi che potrebbero rimanere stazionari anche per qualche anno. Si vedrà poi cosa indicheranno i dati predittivi e contingenti e che impatto avranno sul PIL e l’inflazione.

Attenzione a questa valuta che potrebbe rafforzarsi contro l’euro

Ci riferiamo al cambio euro yen che nel corso del 2023 ha segnato il minimo a 137,39 e il massimo a 164,31. I prezzi attuali si aggirano intorno all’area di 155.

La tendenza pluriennale ha segnato minimi e massimi crescenti e quindi per l’anno in corso si proietta un massimo superiore a 164,31 e un minimo superiore a 137,39.

C’è però un pattern che si è formato fra novembre e dicembre dello scorso anno che potrebbe preoccupare e invertire la tendenza annuale.

Se non verrà recuperata area 161,78 in scadenza mensile la probabilità sarà per ribassi ulteriori anche verso 145 in pochi mesi e quindi a favore del rafforzamento dello yen.

Lettura consigliata

3 consigli per avere una mentalità vincente e guadagnare soldi nel 2024