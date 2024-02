Precedentemente, abbiamo analizzato su queste pagine il forte rialzo di Nvidia C., una società americana che sta beneficiando delle attese relative all’IA. Molti analisti iniziano ad essere preoccupati e a paragonare il momento attuale con la forte crisi dell’anno Duemila. Dopo il crollo dell’estate del 1998, i mercati salirono vertiginosamente fino alla primavera del nuovo millennio. Il motivo? Tutti puntarono sul settore tech e su eventuali titoli che potessero macinare utili grazie a internet. Pertanto, ci furono aziende che decuplicarono i loro prezzi in pochi mesi, ma questa situazione fu temporanea. Il successivo ribasso fu terribile e durò dal 2020 al marzo del 2023. Ad oggi molte di quelle aziende tech sono fallite ed altre perdono ancora il 90% dai massimi raggiunti in quegli anni. Quindi è lecito chiedersi: l’Intelligenza Artificiale causerà una grave crisi dei mercati finanziari?

Le serie storiche

I nostri calcoli statistici basati sullo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi ci ci fanno collocare importanti ribassi dei mercati con elevate probabilità:

nei primi 27 mesi del decennio;

fra il settimo e l’ottavo anno del decennio.

Fra il 2021 e il 2022 i mercati sono scesi con percentuali vicine al 20% di media in seguito all’inizio della guerra in Ucraina e poi della paura dell’inflazione e dei rialzi dei tassi di interesse.

Ad oggi quel ribasso è stato assorbito e quasi tutti gli indici azionari interazionali hanno raggiunto nuovi massimi. Come scritto spesso su queste pagine, riteniamo che il prossimo forte ribasso ci sarà fra il 2027 e il 2028.

Quindi, se pensiamo a una crisi dei mercati la collochiamo proprio a cavallo di questi due anni. I nostri calcoli proiettano fra il 2027 e il 2028 un ribasso anche del 30/35%. Sempre ammesso che si verifichi, questo potrebbe sarà causato dall’Intelligenza Artificiale o da altre motivazioni? Ritorniamo dunque al tema di questo articolo.

L’Intelligenza Artificiale causerà una grave crisi dei mercati finanziari? Vediamo cosa pensano alcuni analisti

Secondo Gary Gensler, il crescente utilizzo dei sistemi IA quasi certamente farà crollare i mercati finanziari in questo decennio. Anzi, l’analista si spinge ad affermare che ciò sia ”quasi inevitabile”.

Yuval Noah Harari, invece, ricorda la difficoltà di prevedere eventuali pericoli futuri legati all’Intelligenza Artificiale. Il motivo? Si tratta della prima tecnologia a poter prendere decisioni autonomamente. Pertanto, egli guarda con grande preoccupazione all’ipotesi che le venga affidato il controllo sui sistemi finanziari del Mondo. Ciò potrebbe a suo avviso risultare in una vera e propria catastrofe dal punto di vista economico, politico e sociale.

Nonostante i rischi preannunciati da alcuni analisti, Wall Street continua però a mostrare particolare entusiasmo nei confronti dell’Intelligenza Artificiale. Si pensi, ad esempio, all’assistente per consulenti finanziari di Morgan Stanley basato su ChatGPT oppure all’Index GPT, un programma che dovrebbe guidare i trader nelle proprie scelte di investimento e di cui JPMorgan ha recentemente depositato il brevetto.

