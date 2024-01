Bayrclays ha downgradato Apple: cosa dice il consenso degli analisti?

In un momento dove i mercati americani sono sui massimi storici, un’ azienda leader a livello mondiale come Apple sembra voler iniziare un periodo discendente. Sarà così? Nei giorni scorsi Bayrclays ha downgradato Apple. Il giudizio è Sell perchè ci sono preoccupazioni sulle vendite degli iPhone e dei Mac. La domanda infatti potrebbe rallentare nei prossimi mesi Inoltre, è stato posto l’accento sugli eventilai controlli per le pratiche relative agli App Store in alcuni Paesi. Frattanto il contesto economico per il 2024 da molti è atteso in recessione con conseguenti tagli dei tassi di interesse. Cosa si prospetta alle porte per questa azienda che da anni è il colosso mondiale del settore?

Il consenso degli analisti sull’azienda fondata da Steve Jobs

Barclays negli ultimi giorni ha declassato il titolo a “Underweight” da “Neutral” riducendo l’obiettivo di prezzo a 12 mesi di 1 dollaro a 160 dollari. Fino ad oggi, il “Sell” di Itau BBA era l’unico giudizio ribassista su Apple dal luglio 2022. Come riportato dal sito Marketscreener, sul titolo ci sono 54 raccomandazioni con giudizio medio di Accumulate e target a 199,15 dollari (circa +8% rispetto al prezzo attuale).

Bayrclays ha downgradato Apple: cosa dicono i grafici?

Il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno a 185 dollari. Nel 2023 ha segnato il minimo a 123,48 e il massimo a 199,62.

Negli ultimi 5 anni la performance è stata del +437% contro un rendimento del Nasdaq del +133%.

In base all’analisi tecnica classica, negli ultimi anni sono stati segnati minimi e massimi crescenti e quindi la tendenza pluriennale è rialzista. Solo un ritorno sotto area 123 farebbe invertire questa polarità.

Quali sono i livelli attesi per il 2024?

Siamo andati a guardare le trend line che passano dai minimi e dai massimi degli ultimi anni e sul time frame settimanale abbiamo tratto queste conclusioni:

Livelli di supporto intorno ai quali potrebbe formarsi un minimo: 170/154 dollari;

livelli di resistenza intorno ai quali potrebbe formarsi un massimo: 210/224 dollari.

Vedremo poi cosa accadrà.

