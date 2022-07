Sulla scelta dell’acqua da bere il dibattito tra i consumatori è sempre aperto. Perché c’è chi da anni beve l’acqua rigorosamente in bottiglia di plastica o di vetro, e chi invece preferisce quella del rubinetto e non solo per risparmiare. Dato che, tra l’altro, è crescente anche in Italia il numero delle famiglie che beve acqua del rubinetto avendo installato in casa un piccolo depuratore ad uso domestico. E questo anche perché molte società del settore offrono il depuratore d’acqua in regalo chiedendo annualmente solo le spese necessarie per la manutenzione.

Che sia in bottiglia o corrente, inoltre, tra le acque ci sono sempre delle differenze. Ma la cosa più importante è che, in ogni caso, l’acqua che si beve sia sempre potabile. Ovverosia quando le sue caratteristiche rispettano i valori e le soglie che sono imposte dalla Legge. Detto questo, vediamo di rispondere ad una domanda che è molto importante. Ovverosia l’acqua nelle bottiglie di plastica o di vetro ha una scadenza?

Quanto dura l’acqua in bottiglia di plastica e quali sarebbero tutte le differenze con quella del rubinetto

Nel dettaglio, per chi si chiede se l’acqua imbottigliata abbia o meno una scadenza la risposta è affermativa. La data di scadenza massima per l’acqua, a partire dalla data di imbottigliamento, arriva ad un massimo che è pari a tre anni. E che varia in base al contenitore se si tratta di plastica oppure di vetro.

Questa è la risposta su quanto dura l’acqua in bottiglia di plastica. Con la data di scadenza, indicata nella confezione, che è fissata pure per ragioni di sicurezza alimentare. E questo perché l’acqua imbottigliata non deve essere mai conservata in posti dove c’è l’esposizione diretta al sole e comunque vicino a fonti di calore specie se il liquido è imbottigliato utilizzando le materie plastiche.

Perché e quando scegliere quella in bottiglia rispetto a quella del rubinetto

Tra l’acqua in bottiglia e l’acqua del rubinetto, a conti fatti è una questione di gusti e spesso anche di abitudini. E questo perché, a parità di acqua potabile, nessuna delle due può essere nociva per la salute.

Detto questo, c’è chi preferisce l’acqua comprata al supermercato, o presso la bottega di vicinato, in quanto è imbottigliata alla fonte. Mentre l’acqua potabile esce dal rubinetto dopo che questa è stata depurata e trattata con il cloro. E quindi, rispetto all’acqua in bottiglia di plastica o di vetro, può presentare un sapore diverso.

Approfondimento

È pericoloso bere l’acqua scaduta?