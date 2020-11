L’acqua è fondamentale per la vita del nostro organismo ed è riconosciuta da tutti l’importanza di una buona idratazione. In Italia in un anno si consumano circa 224 litri a testa di bottiglie d’acqua in plastica. Da questa necessità arriva anche la domanda sulla sicurezza dell’acqua che beviamo.

Secondo la regolamentazione dell’UE (in quanto prodotto imballato) deve avere una scadenza, come qualsiasi alimento preconfezionato.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ma è pericoloso bere l’acqua scaduta? E cosa succede all’acqua quando scade?

La risposta dipende dai più fattori.

È pericoloso bere l’acqua scaduta?

La condizione che influenza di più è la corretta conservazione e il tipo di bottiglia.

Ad esempio, comprare l’acqua nelle bottiglie di plastica tenute negli ambienti molto caldi, oppure conservarle a casa vicino alle fonti di calore. In questi casi possono sorgere delle problematiche sulla qualità e la purezza.

La plastica sottoposta ad alte temperature rilascia sostanze tossiche che si mischiano con il liquido ed entrano nel nostro organismo.

Infatti, anche gli stessi produttori specificano sull’etichetta: “conservare lontano dalle fonti di calore e luce, in luogo fresco, asciutto e pulito”.

E cosa succede quando siamo sicuri che le cassette d’acqua sono state conservate in maniera corretta? Allora la risposta alla domanda “è pericoloso bere l’acqua scaduta?” è: no, nel senso che non danneggia il nostro organismo!

Non esistono studi che certifichino il fatto che bere l’acqua dalla bottiglia di plastica, anche scaduta, possa portare delle conseguenze negative sul nostro stato di salute.

Ma non è sempre possibile essere sicuri di come il venditore abbia tenuto il prodotto. A questo punto, è molto più consigliato acquistare l’acqua nelle bottiglie di vetro.

È vero che è molto più scomodo, ma in questo modo ci si libera dal dubbio sulle modalità di conservazione.

Una curiosità

Pochi lo sanno, ma l’acqua dal rubinetto non ha nulla da invidiare a quella imbottigliata!

Infatti, l’acqua potabile è disinfettata e costantemente monitorata. I controlli vengono effettuati centinaia di volte durante l’anno, per cui è sicura. Inoltre, vanta di una freschezza che l’acqua in bottiglia non offre.

Approfondimento

Eecco come accertarsi che l’acqua del rubinetto è sicura.