Luglio è un mese caldissimo e sarebbe bello trascorrerlo in vacanza o in pieno relax, invece di lavorare. Eppure, sotto il sole, accadono cose che non ci saremmo mai sognati di vivere in montagna. Ebbene, le atmosfere e gli animi si riscaldando e gli amori impazzano. Non a caso, a luglio, ci saranno alcuni segni particolarmente fortunati, grazie a favorevoli congiunzioni astrali. Si pensi che, a partire dal 5 luglio, Mercurio è entrato nel Cancro, mentre Marte è finito nel Toro.

Questi spostamenti cosmici scatenano energie contenute. Infatti, Mercurio suggerirà al Cancro di mentire, mentre Marte in Toro porterà a passioni più controllate del solito. Tuttavia, i movimenti astrali di luglio continueranno verso ulteriori assetti. Infatti, il 13 luglio la Luna piena è entrata nel Capricorno, portandogli prosperità. Poi, il 17 luglio Venere entrerà nel Cancro, favorendo sentimenti più delicati e romantici. Ma non è finita qui.

I movimenti astrali e la sorte dei segni zodiacali a luglio

Il 19 luglio Mercurio entrerà nel Leone, apportando sicurezze e determinazione nelle decisioni. Poi, il 22 luglio il Sole conferirà ancora più autorità e forza al Leone, che cavalcherà l’onda dell’onnipotenza, almeno fino al 28 luglio. Lo stesso giorno, Giove recederà a favore dell’Ariete, offrendo opportunità e rischi calcolati. Infine, il 31 luglio Urano si allineerà con il destino del Toro, spingendolo ad azioni di piena libertà nelle relazioni, nell’amore e nell’utilizzo del denaro. Insomma, lo esorterà ad esternare tutto il suo io e le sue debolezze.

Ma vediamo cosa accadrà di bello e di brutto a luglio ai segni zodiacali, soffermiamoci su quali saranno i più fortunati. Anzitutto, come indicato, ci saranno nuovi impulsi per l’Ariete che, però, dovrà stare attento a non sperperare i soldi guadagnati. Il Toro, invece, andrà a piede libero, facendosi forza delle congiunture favorevoli.

Cosa accadrà di bello e di brutto a luglio ai segni zodiacali, con 3 sul podio dei fortunati

Ma passiamo a rivelare chi saranno i 3 segni maggiormente fortunati di questo mese. Tra i fortunati per eccellenza spunta la Bilancia, in vero decollo nel mese di luglio. Ci saranno davvero tante cose meravigliose che accadranno nel settore lavorativo. Insomma, avrà un pieno di successi e riceverà gratificazioni da ogni dove. Il secondo sul podio sarà il Sagittario, la cui vita romantica sarà vibrante e appassionata. Ciò, grazie alla Luna piena del 13 luglio in Capricorno. Quindi, avrà grandi soddisfazioni soprattutto sul piano sentimentale. Infine, abbiamo il segno dei Pesci, che, se sta cercando una carriera promettente, otterrà grandi risultati, grazie allo stellium propizio del Cancro.

Lettura consigliata

I 2 segni di luglio che otterranno il massimo successo in amore e negli affari mentre altri rifletteranno