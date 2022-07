Una ricetta stuzzicante, sfiziosa e facilissima. Un secondo piatto ideale da servire ad ogni occasione. In una bella cena estiva con amici e parenti, i calamari ripieni della nonna ci faranno fare sempre un figurone. Dopo il successo dei calamari gratinati con pangrattato che hanno fatto impazzire tutti nei mesi scorsi, ora è il turno di quelli ripieni al forno. Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

2 uova;

4 calamari grandi;

8 filetti di acciuga;

mollica di pane fresco q.b.;

6 cucchiai di prezzemolo tritato;

1 spicchio d’aglio;

succo di limone;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva;

pepe nero q.b.

Buonissimi i calamari ripieni al forno del momento, morbidi e leggeri che si preparano in 10 minuti. Preparazione

Realizzare i calamari ripieni al forno non è difficile. Se si parte dai molluschi già puliti, il procedimento sarà ancora più semplice e veloce. In questo caso, i calamari saranno in bianco, ma si può preparare facilmente anche la versione con la salsa di pomodoro.

Per preparare la ricetta di oggi, bisogna pulire i calamari, separando il capo dai tentacoli. Poi, far sbollentare il pesce per 5 minuti in acqua salata e con l’aggiunta di un po’ di succo di limone. Successivamente, sgocciolarli e tagliarli a pezzetti piccoli. Unire anche il prezzemolo tritato sottile e i filetti d’acciuga spezzettati. Mescolare con un cucchiaio e poi unire anche la mollica di pane. Aggiungere, dopo, anche le uova e mescolare energicamente per qualche minuto. Poi, insaporire con un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Il composto deve apparire abbastanza omogeneo. A questo punto, bisogna riempire le sacche crude dei calamari. Attenzione a non riempirle troppo altrimenti si corre il rischio di perdere il ripieno durante la cottura. Sigillare le estremità con alcuni stuzzicadenti. Poi, disporre i calamari sopra una teglia ricoperta da carta da forno. Sistemare i calamari e aggiungere un filo d’olio. La verità è che sono buonissimi i calamari ripieni al forno e in 10 minuti sono anche pronti. A questo punto, non ci resta che farli cuocere al forno. Impostare una temperatura di 175° C e far cuocere per circa mezz’ora. In poche mosse, si potranno servire dei calamari ripieni ricchi di gusto.

Lettura consigliata