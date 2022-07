Quella di mettere il profumo per gli esseri umani è una tradizione millenaria con finalità che, pur tuttavia, sono cambiate nel tempo. In passato, infatti, l’uso di profumi mirava spesso a nascondere la mancanza di igiene.

Al giorno d’oggi, invece, quello dei profumi, per l’uomo come per la donna, è un ricco mercato caratterizzato anche dalla vendita di veri e propri prodotti di lusso. Ovverosia, di profumi che sono costosi e con spiccate finalità edonistiche. Mettere il profumo, infatti, per gli uomini come per le donne significa non solo affermare la propria individualità, ma anche mettersi in mostra.

Con l’emanazione del profumo sulla pelle, infatti, si punta a comunicare le proprie emozioni. E spesso pure a farsi desiderare. Vediamo allora, per gli amanti dei profumi, come metterli al fine di farli sentire ed anche di farli durare il più a lungo possibile.

Quanto dura il profumo sulla pelle e come si mette per farlo sentire

Nel dettaglio, il trucco per far sentire il profumo il più a lungo possibile è quello di andarlo ad applicare nelle parti del corpo che sono più calde. Non a caso si consiglia di applicare il profumo nelle zone del corpo dove le vene sono più in superficie. Ed in questo modo le essenze del profumo si sprigioneranno al meglio.

In tal caso, se ci siamo chiesti quanto dura il profumo sulla pelle, indossandolo così anche dopo 24 ore questo si potrà ancora sentire. E quindi, per quanto detto, chi vuole farsi notare mettendo il profumo dovrebbe applicarlo non solo ai polsi e sul collo, ma anche sulle caviglie, sull’ombelico e sul retro delle ginocchia.

Qual è il momento ideale per metterlo

In più, per mettere il profumo, e per far sprigionare al meglio le essenze, senza che queste peraltro si vadano a mischiare con il sudore, c’è sempre il momento giusto. Ed è quello subito dopo la doccia in quanto, tra l’altro, la pelle è pulita e idratata, e nello stesso tempo i pori sono ben dilatati al fine di accogliere le fragranze.

È sbagliato, invece, applicare il profumo in tutte le parti del corpo. O addirittura fare il bagno in acqua e profumo. Questo perché l’effetto che si ottiene, all’olfatto altrui, non è proprio dei migliori. Perché le persone iper profumate in realtà non solo lasciano una lunga scia. In ambienti chiusi, a partire dall’ascensore, sempre all’olfatto altrui, si rischia di essere poi etichettati come una persona stucchevole.

