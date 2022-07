L’oroscopo della settimana non si apre in modo positivo per il Leone, complice anche la congiunzione tra Marte e Urano. Dal punto di vista sentimentale ci sarà un bel po’ da penare e qualche cuore verrà spezzato. Un rischio calcolato dal Leone, che si trova sempre a destreggiarsi tra noia e apatia nei rapporti. Questa volta, però, non sarà lui a cedere alle tentazioni, ma probabilmente il partner. Questo non sembrerebbe un problema per il Leone, abituato alle storie poco impegnative. In realtà, si troverà a combattere con sentimenti sopiti da tanto che lo sconvolgeranno. Ma l’astrologia, si sa, trova sempre il modo di riequilibrare tutto, spostando la bilancia a favore di altri segni. Vediamo chi vivrà un inizio mese davvero positivo e indimenticabile.

Settimana difficile per Leone, ma altri 2 segni vivranno un inizio agosto top

Un altro segno di Fuoco beneficerà della congiunzione tra Marte e Urano, si tratta del Sagittario. Dopo tanto tempo e tanti tentativi, l’obiettivo prefissato è ormai vicinissimo. Il traguardo tanto atteso e conquistato con tanti sacrifici è finalmente arrivato. Dal punto di vista lavorativo è in arrivo una chiamata con un’offerta parecchio allettante. Forse è il momento di agire d’istinto e cogliere al volo l’opportunità. Dal punto di vista sentimentale continua ad andare tutto a gonfie vele. Chissà, la fine dell’estate potrebbe stupirlo con un anello al dito.

Un segno parecchio sfortunato avrà la rivincita

Finalmente il Cancro, dopo mesi di alti e bassi, vedrà la fortuna girare dalla sua parte. Dal punto di vista finanziario è in arrivo un grosso aumento portato dalla promozione tanto attesa. Attenzione, però, a non sperperare tutti i risparmi prima di firmare il nuovo contratto. L’estate porterà anche nuovi interessi in amore e in amicizia. Chissà, magari invece di ritrovarsi sempre con il cuore spezzato troverà la persona giusta. A proposito, per conoscere nuova gente c’è bisogno di uscire dalla solita routine e dai soliti luoghi. Un bel viaggio, o anche un solo weekend fuoriporta, potrebbe essere quello che serve. Puntiamo a zone di movida che ci permettano di conoscere più gente possibile in poco tempo. Tra un bicchiere e una chiacchiera potremmo ritrovarci a conoscere qualcuno che diventerà il nostro migliore amico.

Quindi sarà una settimana difficile per Leone, ma la speranza è l’ultima a morire. Un po’ c’era da aspettarsi questo momento critico nella sfera sentimentale. Purtroppo, il Leone ha tanti pregi, ma un brutto difetto difficile da superare. È tra i segni meno fedeli dello zodiaco e non è semplice scrollarsi di dosso questa etichetta.

Lettura consigliata

Sono 3 i segni zodiacali più bugiardi e infedeli che cedono alle tentazioni