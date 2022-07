In estate molti italiani faticano a mantenersi freschi, puliti e profumati per tutta la giornata. Chi passa molte ore fuori casa per studio e per lavoro sa che, in una calda giornata estiva, spesso sentiamo il bisogno di rinfrescarci prima ancora che arrivi la pausa pranzo. Ma se non abbiamo modo di lavarci, dobbiamo utilizzare alcuni trucchi per far durare il profumo che indossiamo al mattino per tutta la giornata. E soprattutto, è importante evitare che il profumo si trasformi in puzza, se sudiamo eccessivamente. Ecco qualche trucchetto per profumare di fresco per tutta la giornata.

Non serve spruzzare più profumo

Sfatiamo subito un mito: per essere freschi e profumati non serve, anzi è controproducente, spruzzare una grande quantità di profumo. Rischiamo soltanto di intossicare chi ci sta intorno e certamente non faremo bella figura. Il profumo deve essere discreto e appena percettibile a distanza.

Usare prodotti per l’igiene senza profumo

Il primo consiglio per non far mischiare il profumo con altri odori è quello di utilizzare dei prodotti per l’igiene senza profumo, almeno durante l’estate. Meglio quindi selezionare sapone, shampoo e crema corpo senza profumo o con profumo il più possibile delicato. Non vogliamo che si mischi alla fragranza del profumo e crei un pasticcio per i nostri recettori olfattivi. Detto questo, esiste un trucco molto semplice per far durare la fragranza che applichiamo al mattino per tutto il giorno.

Ecco il trucchetto migliore per far durare il profumo tutto il giorno e non contaminarlo mai con l’odore di sudore

Il trucco per far durare il profumo tutto il giorno è semplice: prima di applicarlo, stendiamo sul punto della pelle dove vogliamo spruzzare il profumo una piccolissima quantità di vaselina. La vaselina assorbirà il profumo e impedirà alla fragranza di evaporare in fretta. In questo modo, la fragranza verrà ‘rilasciata’ poco per volta durante tutto l’arco della giornata.

I punti migliori sono dietro le orecchie, nell’avambraccio e sul retro delle gambe

Ecco il trucchetto migliore per far durare il profumo più a lungo. Ma anche il punto in cui lo applichiamo è importante. Dovremmo applicare il profumo in punti del corpo dove i vestiti sfregano meno, e la pelle è relativamente sottile. Ad esempio, i punti migliori sono: dietro le orecchie, sull’avambraccio, e sul retro delle gambe, poco sopra la piega del ginocchio (soprattutto se vogliamo lasciare una scia odorosa). La nostra fragranza durerà molto più a lungo.

