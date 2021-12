Le feste si stanno avvicinando e molti di noi cominciano ad avere dei dubbi su cosa servire in tavola o su cosa regalare. In entrambi i casi la risposta giusta è una: il vino. Se non sappiamo come orientarci, ecco una piccola lista dei vini più pregiati subito accompagnata dai corrispettivi ottimi, ma economici. Infatti eletti migliori vini italiani del 2021, questi rossi costano sotto i 14 euro a bottiglia e sono raffinati quanto i prodotti di lusso. Vediamo insieme quali sono e quali sono le alternative più economiche per ottenere lo stesso effetto.

L’Italia è uno dei più stimati produttori enologici al Mondo. Per questo Eric Asimov, critico enogastronomico, ha scritto un articolo sul New York Times a riguardo. Però la sua classifica ha un dettaglio particolare: coniuga la qualità con un prezzo contenuto. Si possono infatti trovare articoli che vanno da un minimo di 9 euro fino a un massimo di 14 e che spaziano dal Nord al Sud.

Ampeleia Igt Toscano Rosso UnLitro, 2020 al prezzo di 12,50 euro;

Cascina Fontana Dolcetto d’Alba 2019 a 14 euro;

Colle Stefano Verdicchio di Matelica Doc, 2020 al costo di 9,50 euro;

Fattoria San Lorenzo Marche Bianco di Gino 2019 a 10,90 euro;

Feudo Montoni Sicilia Catarratto Masso 2018 per 11,80 euro;

Grosjean Vallée d’Aoste Torrette 2019 con un di costo 18,50 euro;

Odoardi Calabria Vino Rosso 1480 L’inizio 2015 a 14 euro;

infine il Villa Sant’Anna Chianti Colli Senesi Docg, 2017 a 8,90 euro.

Non è l’unica volta che gli americani elogiano le eccellenze nostrane. Ad esempio questa regione poco frequentata è la migliore da esplorare fra novembre e dicembre per arte e storia secondo il National Geographic.

Le alternative più costose e di lusso anche fuori dall’Italia

Anche quest’anno Wine Spectator ha stilato una classifica dei vini migliori al Mondo. A predominare nei primi dieci sono i rossi che conquistano quasi la totalità dei posti. Al primo posto c’è un prodotto californiano, il “Dominus Estate Napa Valley 2018”. A seguire subito dopo il francese Château Pichon Longueville Lalande Pauillac 2018 e un altro della California, Heitz Cabernet Sauvignon Oakville Martha’s Vineyard. Rispettivamente i costi superano i 200 euro, rendendo questi prodotti estremamente raffinati. Andando poco più in giù si possono anche trovare degli esemplari italiani, al quinto e all’ottavo. Prima quindi possiamo trovare il Brunello di Montalcino Le Chiuse 2016 e poi il Barolo Bricco Boschis 2016 di Cavallotto. Ricordiamo però che bere troppo può portare a gravi conseguenze: infatti i vuoti di memoria e le amnesie potrebbero essere dovuti non solo all’età avanzata ma anche a questa cattiva abitudine.

