Quanto costano le ville a 2 passi da Roma con giardino, piscina e palestra come quella di Lorella Cuccarini

Immersa nel verde, ideale per godersi le giornate di sole, ma non troppo lontana dal centro di Roma. È difficile trovare case simili a un prezzo ragionevole. Questa è la sistemazione che la showgirl ha scelto per la sua famiglia ma non si sa quanto abbia speso. Vediamo come si muove il mercato in questo periodo.

Villa contornata da un parco meraviglioso, su 3 livelli con piscina e palestra per tenersi in forma insieme ai figli. Questa la sistemazione di Lorella Cuccarini che si è creata un piccolo paradiso in una zona non specificata di Castel de Ceveri. Questione di privacy giustamente. Le foto che pubblica sui social la ritraggono insieme alla famiglia in posa nel prato ben curato e con alle spalle tantissime piante importanti. Gli interni sono in legno stile baita con enormi vetrate che permettono di godere della vista unica.

In zona Formello una unifamiliare di 250 metri quadri può costare 800 mila euro ma in commercio troviamo anche case che rappresentano un ottimo investimento. Nella zona Le Rughe si trovano ville ristrutturate di 220 metri quadri a 495 mila euro. Ma se desideriamo una villa simile a quella della Cuccarini dobbiamo sborsare qualcosa in più. Le unifamiliari sopra i 300 metri quadri a Castel de Ceveri superano il milione di euro. Le zone sono tranquille e i comprensori hanno sempre il servizio guardiani.

Verde e comodità

Quanto costano le ville a 2 passi da Roma? Sicuramente meno rispetto alle case del centro. A Roma gli immobili usati medi in buone condizione potrebbero costare tra i 4.000 e i 4.900 euro al metro quadro mentre gli appartamenti signorili costano sopra i 5.000 euro al metro quadro.

Allora è meglio fare come Lorella Cuccarini? Circondati dal verde, con una bella piscina e magari la palestra in cui tenersi informa, aria salubre, lontani dal caos e dallo smog del centro. Questa la scelta della ballerina più famosa d’Italia. Lei a Roma è cresciuta, questa città è sempre stata un riferimento per lei che ha lavorato tanti anni a Milano. La sistemazione che la Cuccarini e il marito Silvio Testi hanno scelto è comoda anche per gli spostamenti. Non è facile arrivare puntuali quando ci si immette nel traffico romano e raggiungere il centro dai paesini limitrofi è una vera avventura.

Quanto costano le ville a 2 passi da Roma

Se ci siamo innamorati di un appartamento da 300 metri quadri in piazza Navona prepariamoci a sborsare più di 3 milioni di euro. Ai Castelli Romani potremmo trovare una sistemazione più adatta alle nostre tasche. Troviamo ville unifamiliari da 600 metri quadri a 800 mila euro, ma se ci piacciono le ville storiche con giardino e piscina come quella di Lorella Cuccarini allora il prezzo sale sopra il milione e mezzo.

Sono cifre fuori portata? Proviamo allora a Guidonia. Rustici con piscina e garage di 300 metri quadri sono in vendita a 400 mila euro. Ma se il nostro desiderio è un villino diverso dagli altri in un paesaggio collinare all’interno del parco archeologico allora ecco che i prezzi risalgono. 400 metri quadri possono costare anche 1 milione e 400 mila euro per una villa indipendente e prestigiosa. Le nuove villette a schiera a Setteville Nord da 120 metri quadri con piscina costano meno di 400 mila euro. Dobbiamo solo accettare l’idea di affrontare il traffico tutte le mattine se lavoriamo in centro. Un piccolo sacrificio per chi ama vivere alle porte di Roma come Lorella Cuccarini.