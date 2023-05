Il lusso crolla a Piazza Affari: le attese per due big del settore come Brunello Cucinelli e Moncler

Saranno stati i timori sull battaglia sul debito negli Stati Uniti, saranno stati i timori per una recrudescenza del Covid in Cina con conseguente rallentamento dell’economia, il risultato finale è stato un forte ribasso che ha visto il settore del lusso realizzare la peggiore performance del Ftse Mib. Se il lusso crolla a Piazza Affari, a fare peggio in questo settore sono stati due big come Brunello Cucinelli e Moncler. Cerchiamo, quindi, di capire quali potrebbero i punti di inversione più importanti che potrebbero condizionare l’andamento di queste azioni nelle prossime settimane.

La peggiore seduta degli ultimi quattro mesi spinge al ribasso le azioni Brunello Cucinelli: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 23 maggio in ribasso del 3,92% rispetto alla chiusura precedente, a quota 79,75 €.

Era da metà gennaio che le quotazioni di questo titolo non subivano un ribasso così importante sia in termini percentuali che in termini di controvalore scambiato. Siamo, quindi, in presenza di un ribasso importante che a breve verrà messo alla prova dal supporto in area 77,38 €. Come già accaduto in passato, infatti, questo livello potrebbe rappresentare l’ancora di salvezza per i rialzisti. Qualora, invece, non dovesse frenare la corsa degli orsi la discesa potrebbe continuare fino in area 68,95 €.

Da notare come il titolo Brunello Cucinelli abbia perso forza relativa rispetto al Ftse Mib negli ultimi mesi.

Il lusso crolla a Piazza Affari e le azioni Moncler registrano un tracollo che non si vedeva da sette mesi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 23 maggio in ribasso del 5,41% rispetto alla seduta precedente a quota 61,20 €.

Era ottobre del 2022 che le quotazioni di Moncler non vedevano un ribasso così profondo. Anche in questo caso, però, l’ancora di salvezza potrebbe essere molto vicina, passa, infatti, per area 60,30 €. La mancata tenuta di questo livello potrebbe favorire una continuazione del ribasso.

In caso contrario, le quotazioni di Moncler potrebbero avviarsi verso i massimi storici.

