Risparmiare sull’affitto di casa si può? Ecco 4 strategie per ridurre subito le spese di locazione

È possibile risparmiare sull’affitto di una casa? Con alcune strategie efficaci e facilmente applicabili è possibile abbassare il costo della locazione. Ecco alcuni suggerimenti pratici immediatamente applicabili.

Da qualche giorno i media sono invasi dalla notizia del caro affitti nelle grandi città. Studenti esasperati hanno deciso di bivaccare in tenda davanti alle università per richiamare l’attenzione delle istituzioni. Il caro affitti, fenomeno reale, è diffuso in particolare nelle grandi aree urbane.

La prima arma da adottare per spuntare un affitto meno oneroso

Indipendentemente dal fenomeno dell’affitto alle stelle, la domanda che sorge spontanea è se si può risparmiare sui contratti di locazione. Sicuramente alcuni metodi pratici possono permettere di risparmiare molti soldi in un anno sull’affitto dell’appartamento. Scopriamo alcuni metodi efficaci

La negoziazione è una delle tattiche più potenti a disposizione. Iniziamo facendo una ricerca di mercato approfondita per conoscere i prezzi delle case nella zona target. Con queste informazioni, possiamo proporre al proprietario un prezzo più conveniente rispetto a quello iniziale. Ricordiamoci sempre che la negoziazione per essere efficace deve portare ad un incontro non ad uno scontro. Quindi chiediamo uno sforzo ma offriamo qualcosa in cambio al proprietario. E cosa possiamo offrire.

Garanzia e stabilità sono armi molto persuasive per chi offre casa in locazione

Un contratto di locazione a lungo termine per garantire una certa stabilità e sicurezza al proprietario potrebbe essere un potente mezzo di scambio. Il proprietario offre uno sconto sulla locazione ma in cambio ottiene un contratto a lungo termine, che gli garantisce una entrata sicura per anni. Inoltre, l’affidabilità dell’inquilino aumenta la sicurezza e la tranquillità del locatore. Questo può essere maggiormente disposto a rinunciare a qualche soldo in cambio di maggiori garanzie.

Altro strumento di incentivazione alla riduzione dell’affitto è la disponibilità a effettuare piccole migliorie alla casa. Per esempio si potrebbe offrire di ridipingere le pareti o fare riparazioni minori. Questa disponibilità fa capire al proprietario che il suo appartamento è in buone mani e sarà tenuto sempre in buone condizioni.

Condividere l’affitto permette di alleggerire il peso finanziario

La condivisione dell’appartamento con coinquilini o familiari è un altro modo risparmiare sull’affitto di casa. La divisione delle spese mensili tra più persone può notevolmente alleggerire il peso finanziario. Non tutti lo possono fare, ma chi vive da solo potrebbe prendere in considerazione questa idea.

Ovviamente occorre assicurarsi di scegliere coinquilini affidabili, con cui condividere valori e abitudini di vita compatibili. Stabiliamo chiaramente le regole di convivenza e i compiti domestici per evitare futuri conflitti. La condivisione dell’affitto non solo riduce le spese, ma può anche offrire un’opportunità per creare relazioni sociali significative.

Risparmiare sull’affitto di casa si può anche con a scelta della località dell’immobile

Un altro aspetto cruciale per risparmiare sull’affitto di una casa è la ricerca attenta della zona. In tutte le città ci sono zone meno costose ma altrettanto adatte alle nostre esigenze. Per scegliere la zona dove cercare iniziamo a fare un elenco delle caratteristiche importanti, come la vicinanza ai trasporti pubblici a servizi essenziali ecc. Attenzione, non cerchiamo la casa solo in funzione del luogo di lavoro, potrebbe essere un grave errore, infatti, nel tempo potremmo cambiare lavoro.

Invece concentriamo la ricerca in zone o i quartieri limitrofi che potrebbero offrire affitti più convenienti magari partendo da quelli più vicini al luogo di lavoro. Manteniamo una certa flessibilità nella scelta della località, poiché potremmo trovare ottime opportunità in zone che inizialmente non avevamo considerato.Naturalmente anche le agevolazioni fiscali sono una forma di risparmio. In Italia si possono trovare Bonus per l’affitto di una casa erogati anche a livello locale. Ci sono Comuni che arrivano a regalare anche 1.800 euro all’anno.