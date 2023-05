Il patrimonio segreto di Fabio Fazio, ecco come ha investito i milioni di euro guadagnati in Rai

Fabio Fazio è uno dei conduttori più pagati della televisione italiana. Scopriamo a quanto ammonta il suo patrimonio e come ha fatto fruttare negli anni il suo patrimonio.

Fabio Fazio è uno dei volti più noti e apprezzati della televisione italiana. Dopo qualche decennio di carriera in Rai, il conduttore ha deciso di lasciare il servizio pubblico e firmare un contratto con Warner Bros, che lo vedrà al timone di un nuovo programma sul canale Nove. Ma quanto guadagna Fabio Fazio e a quanto ammonta il suo patrimonio?

Il patrimonio segreto di Fabio Fazio: quanto vale e come lo ha investito

Secondo alcune indiscrezioni, Fabio Fazio percepiva dalla Rai uno stipendio annuo di oltre 2 milioni di euro. A questi vanno aggiungi i cachet, anch’essi milionari, per la conduzione del Festival di Sanremo, che ha condotto quattro volte. Il suo talk show, Che tempo che fa, era inoltre capace di far guadagnare alla Rai 1 milione di euro a puntata con la pubblicità, contro 450mila euro di costi.

Oltre a essere un conduttore, un autore e un produttore televisivo, Fabio Fazio è anche un imprenditore nel settore immobiliare. Il suo patrimonio, che secondo alcune stime ammonterebbe a diverse decine di milioni di euro, è infatti costituito da diversi immobili. Fazio possiede molte proprietà tra l’Italia e la Francia.

Immobili anche all’estero ma non solo, nella strategia di investimento del conduttore

Fazio è proprietario due case a Milano, entrambe molto grandi, di diversi vani l’una. In Liguria, dove è nato e dove vivono i suoi genitori, ha 2 case a Celle Ligure, due garage oltre a 2 case e due garage a Varazze. Sempre a Varazze Fazio possiede alcuni terreni di cui uno adibito a uliveto. A Parigi, dove si reca spesso per motivi professionali e personali, ha acquistato un appartamento. Lo ha scelto nel quartiere Marais, uno dei più eleganti ed esclusivi della capitale francese.

Fazio ha fondato una società, la Officina srl, che si occupa di produzione televisiva e cinematografica. Nel 2021 Officina ha registrato un fatturato di circa 10 milioni euro e un utile netto di circa 200.000 euro. Tuttavia nel 2021 Fazio ha ceduto l’azienda alla società Magnolia, per un valore di 931.000 euro.

La lezione che possiamo ricavare dalle strategie di investimenti del conduttore televisivo

Il patrimonio segreto di Fabio Fazio è cresciuto anche grazie all’applicazione di principi di base per investire in modo intelligente e sicuro. Principi che ogni risparmiatore dovrebbe seguire indipendentemente dal capitale a disposizione. Ha diversificato il portafoglio investendo in diversi settori, come la produzione televisiva e cinematografica, il settore immobiliare e il settore editoriale. Questo gli ha permesso di ridurre il rischio e di sfruttare le opportunità di crescita di diversi mercati.

Ha scelto un orizzonte di investimento a lungo termine, puntando sul settore immobiliare. Gli immobili nel tempo possono generare dei redditi da affitto o da vendita. Questo gli ha permesso di creare un patrimonio solido e duraturo nel tempo. Ha investito in ciò che conosce, ovvero nel settore in cui ha più esperienza e competenza, quello della comunicazione e dell’intrattenimento. Questo gli ha permesso di avere un vantaggio competitivo e di conoscere bene le dinamiche e le tendenze del mercato.