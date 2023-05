Il litorale dove acquistare casa a meno di 55.000 euro, uno dei tratti più suggestivi della costa adriatica

Chi segue il Giro d’Italia ha avuto modo di ammirare questo tratto di costa dalla bellezza spettacolare eppure non abbastanza pubblicizzata. Si tratta della Costa dei Trabocchi, il tratto forse più suggestivo del litorale abruzzese, un posto in cui sarebbe bello andare in vacanza e magari avere anche una casa al mare.

Una piccola casa al mare non è un lusso per pochi. Non tutti gli immobili hanno costi proibitivi e soprattutto non tutte le località sono care nella stessa maniera. Ci sono zone in Italia in cui il mare è bellissimo e dove i prezzi sono ancora ragionevoli. Come la Costa dei Trabocchi, il litorale dove acquistare casa, che si snoda tra Ortona e Vasto.

Caratteristiche costruzioni per la pesca

Il tratto di costa che parte da Ortona e si spinge a sud fino al confine col Molise prende il nome da caratteristiche costruzioni in legno ancorate alla scogliera che dalla spiaggia si allungano verso il mare. Palafitte simili a ragni. Gabriele D’Annunzio ne era affascinato tanto da sceglierne uno a cui diede anche un nome evocativo, il Turchino.

Non si conosce con certezza la loro origine e perché si chiamino così, ma sappiamo che servivano per pescare. Vi si accede con una passerella alla fine della quale c’è un capanno, in cui si riponevano gli attrezzi, e lunghi pali per legare le reti. Ora molti trabocchi sono diventati dei ristoranti in cui gustare le specialità della cucina locale. I sontuosi brodetti, le cozze alla marinara, le linguine allo scoglio.

Spiagge aperte, calette e scogliere

Lungo questa costa si alternano spiaggette deliziose e tratti di scogliera. Il lungomare che va da Ortona a Vasto è percorribile anche in bici, lungo la ciclopedonale della Via Verde dei Trabocchi, un nastro verde che si sviluppa per 42 chilometri e tocca nove comuni. Qui le spiagge sono di una bellezza eccezionale. Le più impervie si trovano ad Ortona, come la spiaggia di Punta Ferruccio protetta da falesie a picco sul mare. Più a sud le spiagge meravigliose di San Vito Chietino, il cuore pulsante della Costa dei Trabocchi, il luogo amato da Gabriele D’Annunzio. E infine la meravigliosa Riserva Naturale di Punta Aderci e la spiaggia di Punta Penna a Vasto. Un paradiso naturale in cui cercare casa.

Il litorale dove acquistare casa

Quanto costa una casa in questa zona? I prezzi sono in ascesa ma ancora ragionevoli. Ecco degli esempi. Sul sito Immobiliare.it è in vendita un bilocale mansardato a 47.000 euro. Ha una splendida vista mare e si trova a pochi passi dal lungomare di Fossacesia e dalla Via Verde dei Trabocchi. Se ci spostiamo ad Ortona troviamo un’offerta molto ampia di immobili economici.

Facciamo qualche esempio. Sul sito Idealista.it è in vendita un trilocale a 53.000 euro. L’appartamento è situato in una zona centrale, all’interno di una palazzina storica. Con analoghe caratteristiche, sempre sullo stesso sito, è in vendita un monolocale di 55 mq a 43.000 euro. A Vasto con 55.000 euro possiamo acquistare una piccola casa indipendente di 60 mq nel centro storico. L’immobile è in vendita su Idealista.it*. Oppure, allo stesso prezzo, un bilocale di 55 mq situato in una zona ben servita. L’offerta si trova su Immobiliare.it*.

(n.d.r. Informazioni riportate a titolo gratuito e per informazione. Non si risponde a nessun titolo per il contenuto delle stesse.)