Quanto costano le torte di Renato Ardovino? Cosa dicono gli utenti dei prezzi del maestro di cake design

Conosciuto dal grande pubblico grazie alla trasmissione TV su Real Time “Torte in corso con Renato”, “My Cake Design: La Battaglia dello Zucchero” e “Bake Off Extra Dolce”. Dall’autunno dell’anno scorso, è stato anche al timone della seconda edizione del programma “La dolce bottega di Renato”, in onda ogni domenica alle su Food Network. Sullo stesso canale, dal prossimo 3 settembre 2023 lo chef torna con “Le dolci nonne di Renato”. Ma quanto costano le torte di Renato? Scopriamo insieme.

Classe 1968, Renato nasce a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. In diverse interviste, il re del cake design racconta che il suo amore per la cucina si sviluppa da giovanissimo. Una passione trasmessa dal suo papà che di mestiere faceva il pasticcere. Successivamente, la tradizione della sua terra d’origine si mescola al desiderio di innovazione e così nasce uno stile unico. Le torte di Renato diventano delle vere costruzioni di felicità ed è per questo che viene nominato il “Re delle Torte”. Il pastry chef salernitano, intanto, apre a Battipaglia la Torteria Gran Caffè conquista grandi e piccini ormai da anni.

Ma quanto costano le torte di Renato Ardovino?

Dopo i prezzi dei 5 ristoranti di Diego Abatantuono e quelli dello chef Bottura, oggi parliamo dei prezzi e delle recensioni della torteria di Renato. La torteria trasporta i clienti in un clima rilassato, a tratti fiabesco. Le vetrine pullulano di dolci deliziosi e le torte sono obiettivamente molto estetiche ed invitanti. Tra le torte di Renato più amate sul web, si fa largo la cheesecake al pistacchio e la torta al limone.

Tuttavia, gli internauti, pur apprezzando tutti la qualità e la bellezza dei dolci, sulla questione “prezzo” si divide. Al momento non è possibile consultare il menù online, tuttavia, raccogliendo alcune recensioni lasciate su tripadvisor, ad esempio, notiamo che i pareri sono contrastanti.

Non mancano i pareri positivi, ovviamente, ma di recente, un utente ha sottolineato il suo disappunto sui prezzi dei dolci commentando in questo modo: “pagare 12 euro per due dolcini (neanche fossimo a Milano)”. Un’analisi condivisa anche da altri clienti. In un secondo parare che troviamo su tripadvisor, una donna sostiene di aver pagato un po’ troppo (a suo avviso). Secondo il commento, sarebbe eccessivo pagare una fetta di torta a 8 euro (anche se ad onor di cronaca è giusto rimarcare che non sappiamo, in realtà, quale tipologia di torta abbia acquistato la signora). Dunque, il rapporto di qualità e prezzo divide l’opinione pubblica (almeno tenendo conto della media tra le recensioni del popolo del web che sembra non esserne molto soddisfatto). Viene, invece, premiata con i massimi voti la cordialità del personale e l’accoglienza del locale.