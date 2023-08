Quanto costa mangiare dallo chef Bottura all’Osteria francescana, un ristorante da 3 stelle Michelin tra i migliori al Mondo

Mangiare oltre ad essere una necessità è anche un piacere. Per un viaggio nel gusto potremmo concederci ogni tanto lo sfizio di un ristorante premiato con le stelle Michelin. Se abitiamo a Modena o desideriamo visitarla, scopriamo quanto si spende dallo chef Massimo Bottura.

Quando nel Mondo si parla dell’Italia spesso si citano grandi nomi quali Dante, Cristoforo Colombo, Leonardo. Si fa a volte anche riferimento al mondo della musica, pensiamo a Luciano Pavarotti o ai giovani Måneskin. Per quanto riguarda la cucina, i ristoranti italiani sono molto apprezzati e frequentati. Tanti cuochi sono diventati delle vere star. Tra questi c’è Massimo Bottura. Modenese, si è formato presso ristoranti italiani e stranieri. Bottura è cuoco, gastronomo, imprenditore e un appassionato d’arte. A Modena si può fare un’esperienza culinaria presso la sua Osteria francescana. Premiata più volte da guide enogastronomiche come quella del Gambero rosso, questo ristorante ha ottenuto 3 stelle Michelin. Inoltre, il locale è stato più volte primo nella classifica The world’s 50 best restaurants.

Scopriamo quanto costa mangiare dallo chef Bottura all’Osteria francescana

Come si legge nella guida Michelin, il locale si distingue per una sobria eleganza in cui sono messe in evidenza opere d’arte contemporanea amate da Bottura. La cucina dell’Osteria inoltre sembrerebbe controllare con sapienza ingredienti base del territorio con tocchi innovativi ispirandosi a ricette internazionali.

Se si desidera andare all’Osteria francescana a Modena sarebbe necessario prenotare.

Il menù degustazione “We are here” per la primavera/estate 2023 presenta 16 portate. Sarebbero piatti storici del ristorante rivisitati. Tra i tanti si servono “Una trota in nero”, “Caesar salad come una pasta”, “Tortellini o Dumpling?”. Il prezzo da pagare sarebbe 325,00 euro.

In abbinamento alle portate saranno serviti 8 tipi di vino. Eccone alcuni:

Picolit 2021;

Prunent 2020;

Ribolla Gialla 2019.

Se volessimo ordinare à la carte il costo degli antipasti parte da 80,00 euro. Per un primo piatto potremmo spendere tra 80,00 e 110,00 euro. Un secondo può costare tra 100,00 e 150,00 euro. Possiamo terminare con un dolce pagando 60,00 euro, mentre un formaggio con pane e composte costerebbe 80,00 euro.

Altre iniziative

Ecco quindi quanto costa mangiare dallo chef Bottura all’Osteria francescana.

La passione per la cucina del noto cuoco italiano si accompagna all’attenzione verso i meno abbienti. La sua organizzazione “Food for Soul”, curata dalla moglie Lara Gilmore, si occupa di contrastare lo spreco alimentare dando da mangiare ai bisognosi. Sono nati negli anni tanti Refettori in Italia e nel Mondo. Citiamo quello Ambrosiano, Felix, Antoniano, Harlem, Paris, Lima.

L’amore per il bello e la promozione del territorio creano un connubio accogliente poi in Casa Maria Luigia nei pressi di Modena. Si tratta di una villa del Diciottesimo secolo trasformata in un country inn gestito dalla famiglia Bottura. Infine, ricordiamo che Lara Gilmore e Massimo Bottura sono stati premiati per la Diplomazia culturale in campo culinario nel 2023 dal Consolato degli Stati Uniti d’America.