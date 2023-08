Quanto costa mangiare nei 5 ristoranti di Diego Abatantuono? L’attore stupisce tutti con queste cifre!

Attore, comico ma anche sceneggiatore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano, Diego Abatantuono stupisce ancora i suoi fan. Dal 2013 è titolare di una catena di ristoranti che promettono vere ricette della tradizione italiana. Ma quanto costa mangiare con la “Meatball family” di Abatantuono? Scopriamo i prezzi dei vari menù.

Diego Abatantuono è stato ben tre volte vincitore del Nastro d’argento, sia come attore protagonista che come attore non protagonista. Inoltre è stato anche premiato nel 2021 con il David di Donatello alla carriera. La sua carriera è costellata da successi e, durante gli anni, ha conquistato un pubblico sempre più vasto grazie alla sua bravura, simpatia e ironia. L’amatissimo Diego, però, non ha mai nascosto il suo desiderio di aprire un ristorante e così nel 2013 apre la sua “Meatball family”, letteralmente “la famiglia delle polpette”. L’intento dell’attore è quello di creare un ambiente familiare, casereccio, in cui gli ospiti si sentono a proprio agio, intorno alla tavola, (così come hanno fatto Alessandro Borghese e Antonino Cannavacciuolo). Una mossa vincente che dopo poco ha portato all’inaugurazione di diversi ristoranti dello stesso marchio, distribuiti tra Milano e Roma.

5 ristoranti dal gusto made in Italy

La Meatball family si trova a Milano, in zona Navigli, in zona Centrale (stazione centrale) e a Milano CityLife Shopping District, mentre a Roma è presente al centro commerciale Romaest e Roma Maximo Shopping Center. Cinque ristoranti in cui, deducibile dal nome, il piatto forte è costituito dalle polpette. Per quanto riguarda la scelta dei cibi, il menù è ricco e le prelibatezze sono decisamente tante e fanno gola a grandi e piccini.

Ma quanto costa mangiare nei 5 ristoranti dell’amatissimo Diego Abatantuono? Vediamo cosa offre il menù

Nonostante la grande notorietà del proprietario, i prezzi dei piatti proposti nella “Meatball family” appaiono contenuti e piuttosto accessibili. Ad esempio, chi vuole assaporare le pietanze del ristorante situato ai Navigli, a Milano, potrà sorprendersi per i primi piatti di pasta fresca e cotti in padella. Abatantuono, oltre alla classica “amatriciana” a 12 euro, la “carbonara” a 13 euro, propone anche una specialità, come gli “spaghetti meatball”, composti da sugo di pomodoro datterino, grana, basilico e polpettine a scelta tra carne, pesce, verdure o legumi. Il suo costo è di 14 euro. Per quanto riguarda i secondi piatti, il menù prevede una scelta ridotta, ma sostanziosa. Due versioni dell’hamburger di polpetta cono patatine a 14 o 16 euro. Spazio anche a insalatone da 10 euro, contorni da 5 euro e polpettine fritte a volontà.

Negli altri punti di ristoro, Diego propone anche pizze alla pala con lievitazione naturale di 36 ore (dai 7 ai 12 euro), aperitivi e dolci a prezzi contenuti. Dunque, oltre alla bontà dei cibi, anche i prezzi sembrano convincere il pubblico.