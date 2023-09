A chi appartiene il marchio Converse e quanto vale: le preferite da Kamala Harris, chi le ha indossate in passato e dove trovarle scontate

La Converse è un’azienda statunitense che produce calzature, fondata nel 1908 in Massachusetts da Marquis Mills. Ha ottenuto grande successo con il modello All Star ideato nel 1923 dal giocatore di basket Chuck Taylor per migliorare le prestazioni sul campo. Ecco tutte le curiosità.

Quando il Vicepresidente americano è salito sul palco dopo l’elezione di Joe Biden, indossava le Converse. Le ha indossate per tutta la campagna elettorale e anche quando Vogue America le ha dedicato la copertina le sneakers erano ai suoi piedi. Le sue preferite sono le classiche basse con tomaia bassa e tela blu o bianca. Il ritorno pubblicitario è stato enorme e i risultati non sono tardati ad arrivare.

Vendite aumentate del 50% e tredicesimo posto tra le calzature sportive più vendute degli U.S.A. secondo una ricerca di Npd group. Il marchio ha spopolato durante tutti gli anni 80 e 90 fino al 2003 quando il gigante Nike lo ha acquistato portando a casa un affare da 305 milioni di dollari. All’epoca il fatturato Converse era di 200 milioni di dollari.

Al centro della storia

A chi appartiene il marchio Converse? Appartiene alla Nike che ha tratto grossi guadagni dai modelli più famosi oltre alle All Star, soprattutto quelli legati al basket. Le The Weapon prodotte in base al colore delle divise delle franchigie e le The Loaded Weapon uscite nel 2003. In passato molte star della musica hanno utilizzato le Converse, dai Rolling Stones ai Ramones fino a Kurt Cobain.

Anche in Italia arrivò l’eco dell’incontro tra Marina Abramovic e Ulay durante la performance The artisti is present al MoMa di New York. La Abramovic stava seduta in silenzio per 8 ore su una sedia e le persone che visitavano il museo potevano sedersi di fronte a lei. All’improvviso la sedia fu occupata da Ulay con cui la Abramovic aveva avuto una storia d’amore molti anni prima. Lui indossava un completo scuro e le Converse All Star. L’incontro finì tra lacrime di emozione e un riavvicinamento che ha fatto il giro del Mondo. Anche in quel caso le Converse si sono ritrovate al centro della storia e della cultura come spesso in passato, traendo grande visibilità.

A chi appartiene il marchio Converse e dove comprare

Dopo 100 anni e dopo aver attraversato decenni di cambiamenti, un po’ come Forrest Gump, la Converse oggi è un marchio globale e non potrebbe essere altrimenti. Il nuovo modello Converse è il Move White Pearls del 2022, classico filone Chuck Taylor con una tomaia in Canvas più grande e molto audace. Ma le più vendute sono le Core OX con tomaia bassa del filone All Star Hi, proprio quelle che debuttarono nel 1917.

Se vogliamo trovare scarpe e abbigliamento Converse scontati in questa fine estate, i consigli sono due. Andiamo in un outlet della Converse o visitiamo quello online. Troviamo sconti del 40 o addirittura del 50% fino all’arrivo dell’inverno, stagione prevista per i nuovi arrivi a prezzo pieno. Sicuramente un prodotto lo porteremo a casa, il marchio è così accattivante che non comprare sarà assolutamente impossibile.