Quanto costano le scarpe di Travis Scott? Ecco il prezzo e come sono le nuove Nike Air Jordan

Le Air Jordan uscite a ottobre sono frutto della collaborazione di Nike con il rapper Travis Scott. Ma quanto costa questo paio di scarpe desideratissimo dai collezionisti? Vediamo il prezzo dell’acquisto.

Il marchio Nike è sinonimo di garanzia di qualità. Lo sanno bene gli appassionati del brand, e di scarpe in generale. L’azienda statunitense fa uscire occasionalmente prodotti di egregia fattura in edizioni particolari. Uno dei meglio riusciti sono senza dubbio le Air Jordan, create su misura per l’indimenticabile campione del basket. Da qualche anno, proprio la Nike avrebbe stretto una collaborazione con una delle figure più celebri della scena musicale americana. Si tratta di Travis Scott, passato alla ribalta grazie al successo dei suoi brani rap.

Il cantante ha iniziato a partecipare alla produzione di alcuni modelli di sneakers, basate su un design particolarmente moderno. L’ultimo paio, disponibile da alcuni giorni, sono le Air Jordan 1 Low OG. È un prodotto che attira l’attenzione sin dal primo sguardo e adatto sia ai giocatori di pallacanestro che di golf. Ma vediamo quanto costano le scarpe di Travis Scott e come riconoscerle.

Delle sneakers innovative

Le voci secondo le quali Scott avesse perso l’interesse verso le Air Jordan non avrebbero avuto alcun fondamento. Infatti, alcune immagini su Discord avrebbero presto smentito ogni pensiero al riguardo. Il rilascio delle Air Jordan 1 Low OG Golf Neutral Olive ha ottenuto l’ufficialità da circa una settimana. Il modello si ispira all’iconico paio sfoggiato da Michael Jordan, ma in una colorazione particolare.

La tomaia si compone di pelle scamosciata. A impreziosirne l’aspetto c’è il marchio Light Lemon Twist cucito su tallone e linguetta. La suola garantisce aderenza, per aumentare la trazione sul campo di gioco. Per assicurare la comodità ai piedi, invece, si ha voluto equipaggiare l’intersuola con la tecnologia Air. Ma i dettagli non finiscono qui: il logo sul retro (lo “Swoosh”) porta la firma in nero proprio di Travis Scott.

Ecco quanto costano le scarpe di Travis Scott sul sito della Nike

Non è facile assicurarsi le nuove Air Jordan poiché la disponibilità, a quanto pare, è limitata. Tuttavia, con un po’ di fortuna potremmo trovarle sull’app SNKRS a un costo di 169,99 euro. Alcuni utenti, tuttavia, dovrebbero aver ricevuto un accesso esclusivo al momento dell’uscita. Si tratta di coloro che hanno partecipato senza esito positivo ad almeno tre lanci delle sneakers di Travis. Ma anche di chi avrebbe comprato almeno un paio di calzature da golf Nike, dal primo gennaio 2022 all’8 ottobre 2023. Chi non corrisponde ai criteri o non ha avuto l’opportunità di accaparrarsele appena uscite, potrebbe sempre controllare gli annunci sui siti di rivendita certificati.