Weekend d’autunno a Roma alla scoperta del più antico palazzo imperiale, riaperto al pubblico dopo 50 anni: orari e prezzi

Cresce l’interesse per l’antichità, in particolare per la grandezza dell’impero romano e per ciò che lo rappresenta, i palazzi del potere. Ecco allora un sito da visitare in autunno, che ha da poco riaperto al pubblico, dopo quasi mezzo secolo di chiusura.

In questo autunno caldo e luminoso che prolunga l’estate all’infinito c’è un motivo in più per visitare Roma, la riapertura dopo circa 50 anni della Domus Tiberiana, il primo vero palazzo del potere. Quella che fu la sede degli imperatori fa parte di un sito molto vasto, il Parco Archeologico del Colosseo. È la meta perfetta per un weekend d’autunno a Roma.

Il palazzo imperiale

Il termine Domus Tiberiana non deve trarci in inganno. Anche se porta il nome dell’imperatore Tiberio, il palazzo imperiale è molto più antico. Il primo nucleo della costruzione vede la luce nel I secolo d.C., in epoca neroniana. Nel 64 d.C. ci fu un grande incendio a Roma che molti attribuirono all’imperatore Nerone. Interi quartieri rimasero distrutti e vennero in seguito ricostruiti. Per l’imponente palazzo l’imperatore scelse il versante nord-ovest del Palatino che guarda verso il Foro Romano. Era una zona con un’alta quotazione immobiliare proprio per la sua posizione, vicina al centro nevralgico della Roma antica, ed era richiestissima dall’aristocrazia della capitale. Gli imperatori successivi ampliarono il palazzo a più riprese, aggiungendo giardini e luoghi di culto e perfino locali destinati ai pretoriani, i bodyguards dell’antichità. La Domus Tiberiana arrivò ad occupare un’area di circa 4 ettari. Nel tempo il palazzo cambia destinazione e nel VII secolo diventa sede del pontefice, all’epoca Giovanni VII. Poi l’abbandono. Solo nel XVI secolo i Farnese crearono sull’antica struttura gli Horti Farnesiani.

Weekend d’autunno a Roma

La chiusura si è resa necessaria per fare lavori di consolidamento e messa in sicurezza. Ora la struttura accoglie il visitatore in tutta la sua maestosa bellezza. È un susseguirsi di sale espositive comunicanti tra loro che raccontano la storia del palazzo, un percorso museale dal titolo Imago Imperii, l’Immagine dell’Impero. Percorrere le sale e le strade annulla il tempo e permette di calarsi in un Mondo che non esiste più ma non smette di affascinare. Nelle sale affrescate non mancano oggetti della vita quotidiana come anfore e lucerne e creazioni artistiche preziose, in terracotta e alabastro, provenienti da ogni parte dell’impero. Le vetrate affacciano sul Foro Romano e regalano una vista straordinaria. Di notte lo spettacolo non finisce perché la facciata del palazzo è illuminata con una nuova tecnologia, quella a luce dinamica.

La Domus Tiberiana è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.30 fino al 28 ottobre, dalle 9.00 alle 16.30 dal 29 ottobre al 31 dicembre. Il biglietto di ingresso permette di visitare anche altri siti del Parco Archeologico del Colosseo. Ce ne sono di diversi tipi, a partire da 18 euro. L’ingresso è gratuito ogni prima domenica del mese. La prossima data utile è il 5 novembre. Tutte le informazioni si possono reperire sul sito dedicato.

