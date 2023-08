Sempre comode e alla moda con queste 5 sneakers sotto i 50 euro in vendita su Zalando

Le sneakers sono scarpe in voga in tutte le stagioni. In commercio ci sono modelli chic che non costano nemmeno tanto. Alcuni di questi te li suggeriamo nelle prossime righe. Ecco le calzature comode ed economiche che puoi trovare su Zalando.

Ci sono calzature senza tempo, che vanno bene in ogni periodo dell’anno. Parliamo delle sneakers, che sono ideali in qualunque situazione. Non solo rendono perfetto l’abbigliamento casual, ma si abbinano ai look più disparati. In pratica, vanno bene per camminare o uscire con le amiche e in tante altre occasioni. Se ce ne mancasse un paio nella scarpiera o quelle che abbiamo sono ormai vecchie e malandate, potremmo pensare di comprarle nuove. Per risparmiare, potremmo dare uno sguardo al sito e-commerce di Zalando, che propone offerte interessanti. Eccone alcune da tenere in considerazione per l’autunno.

Staremo sempre comode e alla moda con queste 5 sneakers a buon mercato

Il primo modello che segnaliamo sono le Puma Smash. Si trovano in vendita a 37,99 euro nella classica colorazione bianca, nera o con sfumature albicocca. La parte superiore è in pelle o finta pelle, mentre il rivestimento e la soletta in tessuto. In alternativa, possiamo puntare sulle Reebok Classic Royal, a soli 44 euro. Si presentano in tonalità candida e si compongono di un materiale sintetico nella zona superiore e sulla suola. La soletta, così come il rivestimento, è in tessuto.

Un altro modello Puma da tenere d’occhio sono le Cali Star. Si possono scegliere bianche, nere o di entrambe le colorazioni e con il logo ben in vista su suola e tomaia. Ancora una volta i materiali presenti sono pelle, finta pelle e sintetico e la fodera è senza imbottitura.

Nota di merito, poi, per le Adams Basic di Pepe Jeans. Con 42,50 euro possiamo portarci a casa delle comode calzature in pelle della celebre firma anglo spagnola. Infine, ecco spuntare le Bershka Retro Style al prezzo imbattibile di 19,99 euro. Si possono reperire di due varianti, entrambe bianche ma con il gonfietto nero o ocra. Tomaia in poliuretano, suola sintetica e rivestimento in tessuto sono i materiali che le compongono.

Qualunque marca sceglieremo, staremo sempre comode e alla moda con queste 5 sneakers a basso costo. Con la certezza che non dovremo metterle da parte tanto presto e che risolveranno ogni dubbio nel guardaroba.

Come si puliscono?

Alle sneakers ci si affeziona subito, ma è facile macchiarle o notare qualche segno di sporco. Per rimetterle a nuovo, che siano in tela o pelle, possiamo adottare alcuni semplici passaggi di pulizia. Per iniziare, sbatti le scarpe una contro l’altra e spazzolale delicatamente in superficie. Successivamente, prepara una bacinella in cui verserai una tazza d’acqua, un cucchiaio di bicarbonato di sodio e due di aceto bianco. Imbevi un panno morbido e passalo per eliminare i residui. Per finire, togli i lacci e mettili in una federa per cuscini o un sacco per bucato in mesh. Lavali in lavatrice impostando un programma delicato. Quando hai finito lasciali asciugare all’aria aperta.

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette sul sito indicato. Non c’è alcun tipo di rapporto con lo stesso)