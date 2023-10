Mollato da Giorgia Meloni, ora Giambruno rischia il licenziamento da Mediaset: ecco quando potrebbe perdere di stipendio

Sarà un weekend davvero complicato per Andrea Giambruno. Mollato oggi tramite Instagram dalla compagna, nonché Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e sulla graticola a Mediaset. Dopo le sconcertanti frasi riportate in fuori onda da Striscia la Notizia, durante la sua trasmissione “Diario del giorno” su Rete 4.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”, questo il messaggio apparso questa mattina su Instagram a firma Giorgia Meloni. La fine di una storia che, forse, era già terminata ben prima, come si evince da un altro stralcio “le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero le parole fuori onda pronunciate dal giornalista e rivelate da Striscia la Notizia. Una leggerezza che potrebbe costare cara a Giambruno, anche in ambito professionale, visto che potrebbe non dirigere più la sua trasmissione in onda su Rete 4.

Giambruno e l’ipotesi licenziamento

È bene specificare che, al momento, non risulta nessun tipo di procedimento a suo carico, anche se i vertici Mediaset sono rimasti sorpresi dalle sue parole. Non è la prima volta che Giambruno fa discutere per ciò che dice. Stavolta, però, potrebbe essere l’ultima.

Certo, un fuori onda non è propriamente un modo carino per denunciare qualcosa. D’altro canto, però, è altresì vero che chi fa televisione sa perfettamente che, a microfono aperto, tutto viene registrato. Quindi, sarebbe preferibile evitare le battute, a maggior ragione le più grossolane.

Mollato dalla Premier, per il giornalista non sarà un periodo semplice

Posto che, probabilmente, la coppia fosse già in crisi da qualche tempo, le frasi rubate hanno, di fatto, sancito, la fine della storia tra i due. Ora, però, è anche in pericolo il posto di lavoro di Giambruno. Per quanto Mediaset non abbia ancora preso una decisione ufficiale sulla vicenda, pare che la posizione del giornalista sia in bilico.

Settimana prossima non dovrebbe condurre la sua trasmissione e questo sarebbe un segnale forte. Insistenti voci parlano di una prossima separazione. Quanto inciderebbe questo su Giambruno in termini economici?

Non si hanno fonti ufficiali, ma il suo contratto con la rete di Piersilvio Berlusconi dovrebbe garantirgli un compenso oscillante tra i 3.500 e i 5.000 euro, con eventuali bonus. Una bella somma a cui il popolare conduttore potrebbe dover rinunciare in caso di licenziamento.

Comunque andrà, dopo esser stato mollato da Giorgia Meloni, ora Giambruno è al centro del vortice di polemiche seguito alla sua leggerezza. Ricollocarsi dopo una leggerezza così, non sarà per nulla facile.