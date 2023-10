Quanto costano i profumi Dolce&Gabbana, Gucci e Dior sponsorizzati da Katy Perry, Miley Cyrus e Johnny Depp

Comprare boccette di profumo per noi o per fare un regalo può essere un’impresa difficile. Ci sono infatti moltissime fragranze tra cui scegliere. Possiamo testarle nei negozi o lasciarci consigliare dalle commesse. Inoltre, ci sono spot pubblicitari che ci fanno conoscere le nuove uscite anno dopo anno. Scopriamo quali profumi sponsorizzano 3 personaggi famosi e il loro prezzo.

Cospargere il corpo di profumo è un’usanza che risale agli antichi popoli del Mediterraneo. Egizi, Greci, Romani e poi gli Arabi amavano le fragranze. Dalla miscela di olio e altri ingredienti, si passò all’utilizzo di basi quali acqua e poi alcol.

Il profumo distingue, rispecchia a volte il carattere, serve ad attirare l’attenzione. Ciò che troviamo nella boccetta è frutto di un accurato studio da parte di esperti professionisti. Tengono conto soprattutto delle note olfattive. Tra quelle di testa troviamo ad esempio gli agrumi. Sono note di cuore soprattutto i fiori e i frutti e tra quelle di fondo ci sono le spezie e i legni.

Scopri quanto costano i profumi Dolce&Gabbana, Gucci e Dior

Quando grandi aziende desiderano far conoscere al grande pubblico un prodotto progettano una campagna di marketing. È ormai essenziale lo spot tv. Sarebbero pure efficaci i classici campioncini che si trovano a volte nelle riviste o che ci regalano nelle profumerie.

Da molti anni per arrivare in modo più incisivo e farsi ricordare, alcuni marchi importanti usano come testimonial personaggi noti. Per esempio la cantautrice Katy Perry è la protagonista di uno spot girato a Capri. La vediamo sorridente tra la gente locale e ci ricorda un po’ le dive degli anni Cinquanta. Oggetto della campagna pubblicitaria con la Perry è Devotion Eau de Parfum di Dolce&Gabbana. La fragranza sarebbe composta soprattutto da limoni, vaniglia, fiori d’arancio. La bottiglietta in vetro ha in evidenza il “cuore sacro” dorato. Il prezzo che compare nel sito ufficiale D&G è di 110 euro per 50 ml, 148 euro per 100 ml di profumo.

Altre interessanti fragranze con testimonial famosi

Un altro personaggio iconico voluto da Gucci per alcuni spot è Miley Cyrus. La giovane e affermata cantante statunitense fa da testimonial per tre fragranze. Una è Gucci Flora Gorgeous Magnolia Eau de Parfum, con essenze di magnolia, mora e patchouli.

Gucci Flora Gorgeous Jasmine, Eau de Parfum ha note di gelsomino, sandalo, magnolia, mandarino. Infine, nella collezione Flora c’è pure Gucci Flora Gorgeous Gardenia, Eau de Parfum.

Sul sito ufficiale 50 ml costano 113 euro, 100 ml invece 157 euro.

Un volto amato dello star system e della musica è Johnny Depp. L’attore e cantante è il testimonial del profumo Sauvage di Dior. Sembrerebbe che il suo cachet per tre anni sia di 20 milioni di dollari.

Il profumo maschile Sauvage di Dior sponsorizzato da Depp unisce legno di sandalo, fava Tonka, mandarino. La boccetta da 60 ml sul sito Dior si vende a 122 euro, 100 ml invece a 159 euro.

Ecco quanto costano i profumi Dolce&Gabbana, Gucci e Dior. Grazie a promozioni e sconti nei negozi potremmo forse trovarli a prezzi più bassi.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con i siti e i marchi indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)