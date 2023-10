Quella di Fiera Milano sono azioni che hanno registrato il minimo a 52 settimane, ma che hanno anche chiuso l’ultima seduta della settimana con un rialzo di oltre il 5% come non si registrava dal 30 agosto. Come si spiega questa apparente contraddizione? Quanto valgono veramente le azioni di Fiera Milano? Quale è il giudizio degli analisti? Le risposte a queste domande nelle prosieguo di questo articolo.

Le raccomandazioni degli analisti

Le indicazioni che arrivano dagli analisti non sono molto significative visto che c’è un solo analista che copre il titolo. Secondo questa stima le azioni Fiera Milano sono sottovalutate di oltre l’80%. Il rating, invece, è Neutro. Questa apparente contraddizione deve fare riflettere e indurre alla prudenza.

Azioni che hanno registrato il minimo a 52 settimane, ma che sono pronte a ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Fiera Milano (MIL:FR) ha chiuso la seduta del 6 ottobre a quota 1,966 €, in rialzo del 5,13% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio 2023 le quotazioni di Fiera Milano sono state sempre impostate al ribasso e perdono oltre il 30%. Uno dopo l’altro sono stati abbattuti tutti gli ostacoli lungo il percorso ribassista, ma adesso gli orsi potrebbero essere arrivati al capolinea.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il punto di inversione con la più alta probabilità di determinare una svolta nella tendenza in corso. Ecco, quindi, che al raggiungimento di area 1,935 € le quotazioni hanno dapprima accelerato al ribasso, salvo poi recuperare sul finale di settimana e chiudere sopra il livello indicato.

A questo punto una svolta rialzista potrebbe essere molto vicina. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 1,993 €. In questo caso le quotazioni potrebbero partire al rialzo e puntare area 3 €.

