Vacanze sul Lago di Como, a Capri o in Sicilia: quanto costa un giro in barca per escursioni indimenticabili

Quanto costa un giro in barca per escursioni indimenticabili-proiezionidiborsa.it

Organizzare con la famiglia, in coppia o da soli una vacanza è un’attività piacevole. Si sceglie di solito una località dove rilassarsi e anche divertirsi. L’Italia è ricca di attrazioni di ogni genere e si possono fare scoperte davvero piacevoli. Chi preferisce laghi e località balneari potrebbe fare un bel giro in barca. Scopriamo quanto potrebbe costare in alcune zone famose.

È tempo di organizzare le vacanze. Molti lo hanno già fatto approfittando di qualche offerta riservata a chi prenota hotel e crociere in anticipo. Altri hanno aspettato per vari motivi. Ogni anno si può avere il dubbio sulla località da scegliere. Sempre la stessa oppure no? Di nuovo il mare o la montagna? In Italia troviamo innumerevoli posti stupendi dove andare in vacanza e che possono soddisfare ogni tipo di esigenza.

Cosa fare durante le vacanze sul Lago di Como, a Capri o in Sicilia

Se questa volta abbiamo deciso di recarci sul Lago di Como, potremmo godere di tante sue bellezze. Ci sono alcuni nomi che spesso associamo a quel posto. Pensiamo soprattutto ad Alessandro Manzoni e a George Clooney. È noto agli studenti, infatti, l’incipit de I promessi sposi che fa riferimento al Lago di Como. L’attore di Hollywood, invece, possiede da molti anni una villa in quella zona. Di recente anche Chiara Ferragni e Fedez avrebbero preso una casa nei pressi.

Cosa vedere sul Lago di Como? Ci sono soprattutto Tremezzo, Lenno, Varenna, piccoli centri da cui ammirare il paesaggio lacustre. Pensiamo anche alla Villa Carlotta, Villa Monastero e altre. Recandoci a Brunate potremmo guardare il lago dall’alto. Un’esperienza da fare assolutamente è un’escursione in barca. Tra tante opzioni si potrebbe fare un giro su un’imbarcazione di legno. Il tour costerebbe circa 400 euro per un gruppo di massimo 6 persone. Sarebbero inclusi acqua e bevande varie.

Altre esperienze per un’estate al mare da ricordare

Un altro tesoro italiano che evoca film spensierati degli anni Cinquanta è Capri. Un caffè o un aperitivo nella celebre Piazzetta, passeggiate per le vie dei negozi ed escursioni sono esperienze uniche. Oltre a tuffi nel suo splendido mare si può fare un meraviglioso tour in barca. Ammireremo la costa, le ville dell’isola e soprattutto i faraglioni e la Grotta Azzurra. Una delle offerte prevede un tour per gruppi di massimo 4 persone alla cifra di circa 330,00 euro.

Un’altra meta preferita per le vacanze estive è la Sicilia. Siti archeologici come Selinunte, Segesta o la Valle dei Templi di Agrigento e città come Palermo e Catania sono molto affascinanti. Una gita in barca per vedere la magnifica Scala dei Turchi dal mare potrebbe costare 50,00 euro a persona. Altri luoghi gettonati sono Castellamare del Golfo, Favignana, Levanzo. Una mini crociera alle Isole Egadi con soste e pranzo incluso si pagherebbe circa 50,00 euro a persona.

I vari prezzi riportati sono indicativi e letti su Tripadvisor e altri siti. Si consiglia di verificare le tariffe al momento dell’eventuale prenotazione.

Le vacanze sul Lago di Como, a Capri o in Sicilia saranno più belle grazie a queste escursioni da fare in barca.