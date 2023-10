Quanto si spende a Milano per mangiare carbonara, cacio e pepe e altri piatti romani in questi 3 ristoranti

A casa prepariamo molti piatti e a volte proviamo anche quelli della tradizione romana. Sono ricette gustose e spesso semplici. Per assaporare bene amatriciana, gricia, carbonara dovremmo però mangiare al ristorante. Quelli tipici si trovano a Roma e anche in altre città lontane dal Lazio. Scopriamo i menù e i prezzi di alcuni locali milanesi che propongono la cucina romana.

Stare ai fornelli per portare in tavola pasta, carne, pesci e altri piatti appetitosi appassiona sempre più persone. Avendo un po’ di tempo a disposizione si possono pure fare degli esperimenti accostando ingredienti insoliti. Altre volte ci si affida a ricette già rodate e tramandate da generazioni.

Attingere però a quelle di altre Regioni può stuzzicare l’appetito e permette di spezzare la routine.

Quanto si spende a Milano per mangiare piatti della cucina romana

Primi come la carbonara, l’amatriciana oppure la cacio e pepe o la gricia fanno venire l’acquolina in bocca a molti. Si cerca di cucinare a casa la pasta seguendo le ricette romane, ma spesso rimaniamo delusi. Meglio andare al ristorante.

Abitando a Roma o nel Lazio l’impresa è abbastanza semplice. Sembra strano, ma lo è anche se ci si trova a Milano. Ecco infatti alcuni dei tanti ristoranti di cucina romana dove poter gustare molti piatti tipici.

In zona Brera in via della Moscova si trova Volemose Bene. Tra gli antipasti 2 carciofi alla romana con olio, aglio, mentuccia e prezzemolo costano 12 euro. Per un tagliere di porchetta di Ariccia si spendono 14 euro. Pasta alla carbonara e amatriciana hanno lo stesso prezzo. Una porzione costa 13 euro. I saltimbocca alla romana con purè vengono 16 euro.

Altri posti da provare

In zona Porta Romana a Milano troviamo Giulio Pane e Ojo in via Muratori. Qui i tipici carciofi costano 11 euro. Per i primi si spendono 13 euro. Nel menù potremmo prendere ad esempio tra i secondi l’abbacchio con carciofi a 18 euro.

Se vogliamo provare un altro posto che propone cucina tipica, presso Porta Venezia in via Spallanzani c’è il ristorante Ponte Milvio. Qui i carciofi alla romana costano 9 euro. Se si preferiscono i fiori di zucca con mozzarella di bufala e acciughe il costo è di 8 euro. Le paste romane vanno da 15 a 16 euro a porzione. Per secondo la coda alla vaccinara costa 20 euro. Uno degli altri piatti proposti è la trippa. Il prezzo è di 16 euro.

Ecco quanto si spende a Milano per mangiare piatti tipici della cucina romana. Oltre ai ristoranti citati ce ne sono molti altri, tra cui Cacio e pepe in zona Darsena in via Gian Galeazzo e l’Osteria Angelino in via Fabio Filzi.

(I prezzi dei menù indicati potrebbero subire variazioni).

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con i locali indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)